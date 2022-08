Tiltalt på pinebænken: Anklager mødte ikke op

Når det, man er tiltalt for, er sket for syv år siden, og man blev indkaldt til retten i november sidste år, må det være jævnt frustrerende at få at vide, at sagen bliver udskudt, når man allerede har sat sig til rette i retssalen.

Det var også den følelse, en 57-årig mand sad tilbage med, da anklageren i hans sag ikke mødte op i retten i Glostrup torsdag.

- Man går og arbejder sig op til, at det skal i systemet. Og så møder anklageren fandeme ikke op, sagde den tiltalte i sagen senere på dagen torsdag til Ekstra Bladet.

Klokken 13.15 skulle sagen om bigami afvikles. Men da den ene side af retssalen var gabende tom, trak dommeren sig tilbage for at finde ud af, hvad der så skulle ske.

- Det skulle afgøres i dag jo. Halvanden time var der sat af - så var det det, sagde den tiltale.

Kommunikationsfejl

Efter omkring tyve minutter kunne dommeren fortælle, at man forgæves havde forsøgt at få fat på den anklager, der skulle være mødt op. Efter godt en halv time, blev det besluttet, at sagen skulle afvikles på et senere tidspunkt.

Den tiltalte måtte altså forlade retten uden at vide, hvorfor anklageren ikke var mødt op.

Men grunden var, ganske enkelt, et kommunikationsbrist, som gjorde, at sagens anklager ikke var i retten som planlagt.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi torsdag eftermiddag.

- Det sker yderst sjældent, men nogle gange sker der menneskelige fejl, lød meldingen.

Skete for syv år siden

Den 57-årige mand er ifølge anklageskriftet tiltalt for bigami, da han i juni 2015 blev gift med en person, som han godt vidste, stadig indgik i et andet ægteskab.

Den tiltalte fortalte, at han blev afhørt forholdsvis kort efter, men fik først indkaldelsen til at møde op i retten i november sidste år - altså mere end seks år efter.

Og nu kan han så se frem til at vente endnu længere på, at sagen bliver lukket og dermed få vished om, hvorvidt han skal straffes.

- Lige nu tyder det på, at det er en 'never ending story' - på grund af det offentlige, sagde den tiltalte.