Tiltalt pædagogmedhjælper: Det er en sammensværgelse

Mandag er de sidste argumenter for og imod givet i en straffesag, hvor en mandlig pædagog er tiltalt for at have forgrebet sig på syv børn. Seks af overgrebene i en børnehave og et i en SFO.

Sagens anklager, Henrik Uhl Pedersen, mener, at hovedspørgsmålet er, om man kan stole på børnenes forklaringer om, hvad der er sket.

- Svaret er ja. Tiltalte er skyldig, siger anklageren.

Han mener, at børnenes forklaringer er troværdige, fordi de har forklaret det samme om overgrebene.

Den tiltalte har udtalt, at han føler sig som hovedpersonen i filmen 'Jagten', hvor en mand bliver tiltalt for at misbruge en pige, men faktisk er uskyldig. Der er sket en sammensværgelse mod ham, mener han.

- Men det er ikke tilfældet, siger anklageren. I seks tilfælde kendte forældrene slet ikke til hinanden, inden de indgav anmeldelse.

Henrik Uhl Pedersen mener tværtimod, at det er den tiltalte, der konstruerer sin historie, så den frifinder ham.

- Jeg synes, forklaringen virker konstrueret til at få ham ud af fedtefadet i den her situation, siger han og kræver mindst tre års fængsel.

Forsvarer Ulrik Sjølin peger omvendt på, at man ikke kan regne med, hvad børnene har sagt under afhøringerne. De kan være blevet påvirket af hinanden, deres forældre og de spørgsmål, der blev stillet under afhøringerne.

- Forskning peger på, at man kan påvirke børn i en grad, hvor de kan overtales til at sige hvad som helst, siger han.

Og det kan forklare, hvorfor børnenes forklaringer ligner hinanden så meget, mener forsvareren. Børnene var venner, og forældrene talte med hinanden. Det betyder, at de meget vel kan have påvirket hinanden.

Han peger også på, at der ikke blev fundet børneporno på den tiltaltes telefon eller computer. Og at det er meget sjældent, hvis man faktisk er pædofil, lyder det.

Pædagogmedhjælperen blev første gang hjemsendt fra en SFO på en skole i sommeren 2019, fordi han blev anklaget for at have krænket en seksårig pige. Han havde arbejdet på SFO'en i en årrække.

Politiet droppede sagen, men den blev genoptaget, da han blev mistænkt for flere overgreb efter at have fået nyt job i en børnehave i Taastrup. En stilling, han påbegyndte i november 2020.

I januar 2021 blev manden hjemsendt fra børnehaven i Taastrup efter en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse. Han blev anholdt i juni 2021, da der var kommet mistanke om flere overgreb.

Retten ventes at afsige dom tirsdag eftermiddag.