Tiltalt planlagde massedrab: Mindst seks skoler på dødsliste

Aarhus Universitet, Aarhus Statsgymnasium og sosu-skolen er kommet oven i de allerede nævnte skoler, hvor nordjyde planlagde at begå massedrab

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): En 27-årig mand fra Hobro, som er tiltalt for planlægning af masseskyderier mod børn og unge, havde udset sig mindst seks skoler og uddannelsesinstitutioner som mål for sit ønske om død og ødelæggelse over andre.

Det er kommet frem i løbet af tirsdag i et nævningeting ved Retten i Aalborg, hvor den spinkle nordjyde nu på anden dag bliver afhørt i den uhyggelige sag, hvor tiltalen lyder på forsøg på manddrab. Den 27-årige mand nægter sig skyldig i tiltalen.

Skolerne, som nordjyden gennem en længere periode søgte informationer på internettet om og også fysisk rekognoscerede ved og på, er Aarhus Universitet, Aarhus Statsgymnasium, sosu-skolen i Aarhus og Tilst Skole, som også ligger ved Danmarks næststørste by.

Og derudover Mariagerfjord Idrætsskole og den nu lukkede Borremose Erhvervsefterskole i Nordjylland.

Skolelederen på Mariagerfjord Idrætsefterskole reagerer her på offentliggørelsen om, skolen var i kikkerten.

Suspekte søgninger på nettet

- Det var en fantasi, jeg havde. Men først i august 2018 går det rigtig op for mig, at det er en fantasi. Det var ikke noget, jeg ville gøre i virkeligheden, lød det fra den 27-årige mand, som i en mentalerklæring bliver betegnet som sindssyg eller med en afvigende karakter.

Sagen mod ham er delvis bygget op omkring et gigantisk manifest, han skrev på gennem flere år mellem 2015 og 2019.

Samt det faktum, at han lavede suspekte søgninger på internettet og havde skaffet sig våben, skarp ammunition og taktisk beklædning, som han alt sammen havde i sin lejlighed i Hobro.

I løbet af april 2018 var den tiltalte både inde og gå på gangene på Aarhus Universitet, på sosu-skolen og Aarhus Statsgymnasium.

Han havde ingen våben med, forklarede han i retten. Det eneste, han havde taget med sig på turen fra Hobro til Aarhus, var den gps, han havde siddende i bilen.

Hans suspekte besøg inde på gangene på uddannelsesinstitutionerne var en del af hans målrettede plan og forberedelse til at føre sit uhyggelige ønske om at udføre masseskyderier.

Blev dårligt tilpas

Men da han fysisk stod der mellem andre mennesker, gjorde det ham meget dårlig tilpas, forklarede han i retten.

Ikke mindst, da han gik på gangene inde på sosu-skolen og på universitetet mellem voksne.

- Det var meget ubehageligt. Det at stå mellem så mange mennesker ansigt til ansigt. De kom jo tættere og tættere på hele tiden, når de gik forbi. Du ser dem i ansigtet, og det er rigtige mennesker, svarede han specialanklager Kim Kristensen.

Den tiltalte forklarede videre, at der var en bestemt årsag til, at han havde udset sig skoler i Aarhus.

- Fordi det først og fremmest skulle være et stykke væk fra, hvor jeg selv bor, lød det.

Det flugter dog ikke hundrede procent med, at de to øvrige skoler, han har søgt nøje informationer om, ligger ikke langt fra hans daværende bolig i Hobro.

Påstand om anbringelsesdom

Nævningesagen kører over yderligere tre retsdage.

Der falder dom i i begyndelsen af februar.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at manden skal dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden tidsfastsættelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets podcast Afhørt herunder eller i din podcastapp. I denne uge handler den blandt andet om en konflikt mellem Bandidos og banden NNV sidste år.