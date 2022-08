Tiltalt realitydeltager: Ekskærester vil have hævn

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En tidligere realitydeltager mener, at hans ekskærester er gået sammen for at få hævn over ham.

Det fortalte han mandag, da han på sagens anden retsdag tog plads i vidneskranken.

Den tidligere realitydeltager, der er i 20'erne, er tiltalt for i alt 105 forhold, hvoraf en de mest alvorlige involverer tre forhenværende kærester. Han er blandt andet tiltalt for at frihedsberøve to af dem, vidnetrusler, blufærdighedskrænkelser og vold.

Han nægter sig skyldig i forholdene med ekskæresterne, men han har erkendt en række forhold, der blandt andet drejer sig om besiddelse af kokain og doping samt stribevis af færdselsforseelser.

- Jeg tænker, at hun har slået sig sammen med min anden ekskæreste for at få hævn over mig, sagde han om den ene kvinde, som han var dannede par med i omtrent to år fra 2016 og frem.

Realitydeltageren er blandt andet tiltalt for at tvinge hende ind i en bil i oktober 2017 og på et senere tidspunkt at vride armen om på hende og banke hendes hoved ned i asfalten. Derudover er han tiltalt for uberettiget at have skaffet sig adgang til hendes mailkonto og sende et billede af hendes nøgne bryst til sig selv.

- Hun har det med altid at overdrive, det har jeg jo set før, sagde realitydeltageren.

Frifundet før

Her henviste han blandt andet til, at de to tidligere havde været i retten før. I 2018 var han tiltalt for at have udsat den samme ekskæreste for to voldsepisoder samt vidnetrusler.

- Jeg bliver frifundet for det hele og vinder i sagen, sagde han tilfreds og tilføjede, at de oveni købet var kærester på tidspunktet.

Realitydeltageren og hans forsvarer Naja Wærness Larsen pointerede, at retten havde fundet ekskærestens forklaring utroværdig. Derudover påpegede de, at nogle af forholdene i den igangværende sag lå forud for retssagen i 2018, men hun havde ikke nævnt nogle af episoderne dengang.

Ekskærester hackede

Derudover kom det frem, at to af ekskæresterne selv uberettiget havde skaffet sig adgang til den tiltaltes Facebook, Snapchat, mailkonto, Instagram, mens han var på optagelser til et realityprogram og derfor ikke havde sin telefon på sig.

Det var angiveligt sådan, at de kom på sporet af nøgenbilleder af dem selv. I et af forholdene er han tiltalt for at optage en ekskæreste bagfra under sex. Ekskæresten mener, at der er tale om hende selv - men ifølge realitydeltageren er der er tale om en anden kvinde.

'Vi klipper fingrene af dig'

Realitydeltageren er desuden anklaget for at have sendt en række truende beskeder til den tredje ekskæreste i sagen.

'Din lille so. Du kommer til at bøde for alle dine handlinger, vi finder dig uden problemer og laver tortur på dig, vi klipper fingrene af dig og klipper dig skaldet, vi brænder dit hus ned, så selv dine dyr dør, vi ser alt, hvad du laver, så husk på det. Vi kidnapper dig, fatter du det. Vi ved, hvad hele din familie kører rundt i. Du færdig.', lyder en af de tolv sms'er.

Beskederne er sendt til kvinden nogle dage efter, de er gået fra hinanden. Realitydeltageren erkender, at han var frustreret over bruddet, men nægter at have sendt beskederne.

Han forklarede mandag, at han havde en formodning om, at hun var årsagen til, at han fik politiet på besøg kort efter, de havde slået op.

'Hun er jo helt brændt af i den øverste, har seriøst lyst til at kidnappe hende', skrev han i en besked til sin kammerat om politibesøget.

Realitydeltageren mener, at hans kammerater må have taget sagen i egen hånd, efter hun angiveligt havde meldt ham til politiet.

- Jeg snakkede med nogle bekendte og fortalte, hvad (kvindens navn, red.) har gjort. De spurgte, om de skulle gøre noget ved det, men det siger jeg nej til. Da jeg senere finder ud af, at de ikke har ladet det ligge, beder jeg dem stoppe, forklarede han.

Hvordan et af hans simkort var endt i en telefon, som nogle af beskederne var sendt fra, kunne han dog ikke forklare. Ifølge ham selv havde han intet kendskab til den type telefon.

Sagen fortsætter onsdag, hvor ekskæresterne skal vidne i den omfattende sag.

