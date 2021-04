Tiltalt: Rocker truede fængselsbetjente med skud

En 50-årig mand, der ifølge politiet er medlem af Satudarah-støtteklubben Navajo MC, er nu tiltalt for i flere tilfælde at have rettet trusler imod Kriminalforsorgens tranportpersonale.

Det fremgår af sagens anklageskrift. Hvordan den tiltalte forholder sig til sagen vides ikke.

Truslerne faldt i følge anklageskriftet henholdsvis 20. juli og 11. august i fjor, hvor manden sad varetægtsfængslet i en sag om vold og afpresning. Denne sag fik han i øvrigt et år og tre måneders fængsel for i sidste måned.

Udvist: Rockere i voldsom afpresningssag

Manden er er alvorligt syg, og har derfor behov for undersøgelser og behandling.

Begge trusselsepisoder udspandt sig i forbindelse med transport ud af Storstrøms Fængsel på Nordfalster og til to forskellige sygehuse.

Første episode skete under transport til Slagelse Sygehus og senere på selve sygehuset. Her udtalte den 50-årige i følge anklageskriftet til fire betjente, at han ville få nogen til at passe betjentene op og skyde varselsskud ind gennem vinduet til bilen.

'Jeg vil få nogle af mine venner til at kommer herind med våben og beordre jer ned på gulvet', og 'alle har mulighed for at blive befriet. I ved jo ikke engang, hvem jeg er, eller hvem jeg kender' lød det yderligere, i følge anklageskriftet, den pågældende dag.

Episode to skete på Herlev Sygehus og senere på vej tilbage til fængslet, hvor han overfor fire andre tranportbetjente udtalte, at 'jeg nemt kunne stikke af. Jeg kunne få mine venner til at skyde chaufføren, og så var I andre nødt til at lade mig gå', samt 'jeg er medlem af Satudarah og kan nemt skaffe våben', fremgår det af anklageskriftet.

Sagen, som den 50-årige sad varetægtsfængslet for, var relateret til rockerklubben. I alt var seks tiltalt. Her har de tre i følge politiets opfattelse har direkte tilknytning til Satudarah eller Navajo MC.

I sagen, hvor de alle seks blev dømt, var de tiltalt for først at have forsøgt at afpresse et udsmidt medlem af klubben for 700.000 kr og senere at have overfaldet ham i hans hjem på Møn.

Sag om rockervold: 'Når han er på stoffer, siger han ting, der ikke passer'

Mand i alarmopkald:- Det er Satudarah, der er efter mig