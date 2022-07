Tiltalt skytteformand: Fældet af hjemmeværnet

Ifølge anklager solgte formand for skytteforening ulovligt ammunition for 1,7 millioner kroner

BYRETTEN I KØBENHAVN (Ekstra Bladet): En 55-årig tidligere formand for en skytteforening og tidligere medlem af hjemmeværnet tog i dag plads på anklagebænken i Københavns Byret.

Han sidder anklaget for ulovligt salg af ammunition til kendte og ukendte købere for mere end 1,7 millioner kroner.

Det lange anklageskrift omfatter dog hele 332 ulovlige forhold, og den tidligere formand er også tiltalt for at have stjålet våben fra hans tidligere skytteforening og hjemmeværnet.

Samtidig kræver politiet en masse af mandens våben, ammunition og våbendele konfiskeret.

Manden nægter sig skyldig i alle forhold, men erkender, at han har begået fejl.

Anmeldt af hjemmeværnet

Den 24. juni 2019 modtog politiet en anmeldelse fra hjemmeværnet om, at den tiltalte havde solgt ammunition til et skydestævne.

På den baggrund blev der foretaget en ransagning af den tidligere formands bopæl, hvor der blev fundet flere fritliggende skydevåben og en stor mængde ammunition.

Samtidig blev der i en parkeret varebil ved bopælen fundet 3352 skarpe patroner.

Han blev efterfølgende varetægtsfængslet.

Ifølge tiltalen har den tidligere formand solgt flere tusinde patroner gennem cirka syv år, mens der i forbindelse med hans anholdelse blev forhindret et salg af 22.000 skarpe patroner.

Medlemmer af skytteforeninger må gerne købe ammunition til egne våben, men det er forbudt at sælge videre til andre foreninger. Foto: Privatfoto.

Mellemmand

I forhold til det ulovlige videresalg af ammunition forklarede den tiltalte, at han har videreformidlet ammunition fra hans egen skytteforening til andre skytteforeninger.

Ifølge ham selv, har han derfor, hverken solgt eller tjent penge privat på skytteforeningens salg af ammunition til andre foreninger.

Den tiltalte fortalte, at skytteforeningen, som han var formand for, købte store mængder ammunition, fordi de kunne få mængderabat.

Ammunition blev solgt lovligt til foreningens egne medlemmer, men formandens skytteforening begyndte også at sælge til andre skytteforeninger, fordi de kunne sælge det billigt.

Det er dog ulovligt at sælge ammunition til andre skytteforeninger.

Hans forklaring er derfor, at han solgte ammunition for egen skytteforening og ikke privat.

Brugte egen konto

På trods af forklaringen om, at han ikke solgte privat, blev kontonummeret, hvor de forskellige skytteforeninger indbetalte for ammunition, ændret i 2017.

Det var nu i stedet den tidligere formands konto, hvor pengene gik ind på.

Anklageren kunne også dokumentere, at der var udstedt faktura til 16 forskellige skytteforeninger, i forbindelse med salg af ammunition.

Den tiltalte forklarede, at han var blevet træt af dokumentation til banken, og derfor brugte han i stedet sin egen konto.

Tjente tre millioner kroner

På baggrund af de tjente penge fra ammunition kunne anklageren også dokumentere, at Skat har sendt en afgørelse om ændring i den tiltaltes moms og skat.

Det fremgik, at hans indkomst var blevet ændret med i alt 2.988.790 kroner, ud fra de penge, som var gået ind på skytteforeningens og hans egen private konto.

Ifølge Skat skylder han derfor 659.000 kroner.

Den tidligere formand mener selv, at han aldrig har været på gale veje, og at han intet har tjent på salg af ammunition.

Samtidig er våben og ammunition blevet opbevaret efter reglerne i skytteforeningen, også dem han havde i hjemmet.

Næste retsdag er den 12. juni, og der er afsat fire retsdage til sagen. Der forventes at falde afgørelse i august eller september.