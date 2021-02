Tiltalt som bagmand i hashliga: Meldte sig selv efter tre år på flugt

I næsten tre år holdt en formodet dansk hash-bagmand sig skjult i Spanien, mens han var internationalt efterlyst. Til sidst blev han dog træt af at være på flugt og meldte sig selv til spansk politi.

I august sidste år blev han udleveret til Danmark og varetægtsfængslet, og mandag stilles den 53-årige Michael Them Kjær for Retten i Næstved.

Han er tiltalt som bagmand i 'Operation Snake', der handler om 20 transporter af hash med lastbiler fra Spanien til Danmark på ikke under 4118 kilo hash.

Han nægter sig skyldig, mens fire hovedmænd, der med forskellige roller stod for at modtage, lagre og distribuere hashen i Danmark, tilsammen er idømt 28 års fængsel, mens Michael Them Kjær var på flugt.

Ifølge tiltalen var Michael Them Kjær bagmanden som organiserede og planlagde indsmuglingerne ved både personlige møder og med krypterede mobiltelefoner og datakommunikation.

Palletanke med hash

Tomme såkaldte IBC-tanke, der er 1000 liters palletanke, blev leveret af en jysk vognmand til Spanien. Her blev bunden skåret ud af de sorte palletanke og hashen skjult i tankene, hvor bunden blev sat på igen med sort gaffatape og resten af tankene fyldt op med sand.

De blev kørt til Danmark af intetanende lastvognschauffører, hvor palletankene blot var almindeligt gods i lasten og fragtsedlerne forfalskede.

1000 liters sorte palletanke havde et par hundrede kilo hash hver i bunden og var fyldt op med sand.

Der var typisk 210 kilo hash i hver palletank. De blev sat af på et autolakerer-værksted i Rønnede, hvor indehaveren sørgede for at bortskaffe indpakning og emballage, mens andre distribuerede hashen. Politiet overvågede værkstedet med skjulte kameraer og mikrofoner.

24. august 2017 blev værkstedets indehaver udsat for et væbnet røveri netop som den seneste last på 302 kilo hash var ankommet, pakket ud og lagt i en Toyota varevogn.

To maskerede mænd truede indehaveren med pistol, bandt ham med strips og forsvandt med hashen til en værdi af 15 millioner kr.

Efter hash-røveriet ændrede 'Snake-ligaen' strategi og kørte i stedet palletankene med hash til vognmanden i Hedensted. Endnu fire smuglinger på i alt 816 kilo hash blev udført, inden politiet slog til mod hash-ligaen i september 2017.

