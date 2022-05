Tiltalt: Truede og kontrollerede kæreste

En 35-årig mand var tilsyneladende jaloux i en sådan grad, at han nu er tiltalt for både at at have truet og krænket sin samlever samt belagt hende med forbud i forsøget på at kontrollere hendes færden.

Manden er blandt andet tiltalt for voldtægt-paragraffen om samtykke. Her skal han ved én lejlighed uden accept have ført en finger op i kvindens underliv, hvorefter han lugtede til fingeren for at se om hun havde haft sex med andre mænd.

Det vides ikke, hvordan manden med det etnisk dansk-klingende navn forholder sig til sagen, der skal køre ved Retten i Holstebro.

Men af sagens anklageskrift fremgår det, at han i en telefonsamtale truede kvinden:

'Din fucking lille luder mand, jeg fucking smadrer dig mand.'

'Når du er her i morgen tidlig, så fucking knuser jeg dig.'

'Jeg knuser dig din lille beskidte tæve.'

'Jeg kommer hjem til dig nu og fucking knepper dit fucking ulækre, klamme ansigt, mand.'

Ganske voldsomme udtalelser, der faldt i en samtale 25. maj om eftermiddagen, og som myndighederne vurderer var med til at skabe alvorlig frygt for kvindens liv og helbred.

Kontrollerede kvindes færden

Manden er ligeledes tiltalt for i perioden fra december og godt et halvt år frem, hvor kvinden ifølge anklageskriftet anmeldte sagen, at have udsat kvinden for groft nedværdigende adfærd.

Her var formålet at kontrollere kvinden.

Ved en enkelt lejlighed skal han være dukket op uanmeldt for se, hvem hun var sammen med.

Han pålagde kvinden kun at forlade hjemmet i en halv eller hel time, og han krævede, at hun altid svarede på hans opkald. Han forbød hende også at iføre sig bestemt påklædning, makeup og hårekstensions.

Han ringede ifølge anklageskriftet også på videoopkald til kvinden for at se, hvilket tøj hun rent faktisk havde på og for at se, hvem hun eventuelt var sammen med.

Desuden er han tiltalt for at kontrollere hendes sociale medier, ligesom hun skulle gøre rede for sin gøren og laden på de sociale medier.

Oveni talte han generelt ganske grimt til hende, hvor han kaldte hende for 'luder', 'beskidte tæve', 'klam', 'ulækker' og 'dum'.

Formålet med den nævnte opførsel var ifølge anklageskriftet at påføre kvinden skade på hendes selvværd og at hun skulle opfatte det som værende hendes egen skyld.

Det fremgår ligeledes af anklageskriftet, at manden tidligere er dømt for vold.

