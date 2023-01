Tiltalt: Ville tage betjents våben

En 19-årig kvindelig psykiatrisk patient skal snarligst svare for sig i retten, fordi hun har forsøgt at rive en politi-pistol til sig.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at anklagmyndigheden kræver, at kvinden genindlægges på en psykiatrisk afdeling, ifald den 19-årige kendes skyldig i sagen.

Episoden udspandt sig 1. august i fjor omkring kl. 19.45 på sygehuset i Nykøbing Falster.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvorfor politiet var blevet kaldt til sygehuset, men det skete givetvis på grund af kvindens tilstedeværelse.

Her forsøgte kvinden flere gange at gribe fat i den ene betjents pistol for at flå den op af hylsteret.

Heldigvis mislykkedes foretagenet.

