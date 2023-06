Tiltalte udtaler sig for første gang: - Undskyld

Fredag valgte den 23-årige drabstiltalte i Field's-sagen for første gang at sætte ord på sine ugerninger sidste år

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Undskyld.

Sådan lød det fra den tiltalte ved retmødets afslutning fredag, efter anklager Søren Harbo, forsvarer Luise Høj hver havde talt deres sag for, hvorvidt han skulle dømmes for forsætligt at have begået tre drab, 11 drabsforsøg og trusler under skyderiet.

Den 23-årige valgte ved første retsmøde ikke at udtale sig, og har undervejs gennem retssagen forholdt sig tavs, uden øjensynlige reaktioner, mens hans forsvarer Luise Høj har ført ordet på vegne af sin klient.

Men fredag gjorde han det klart over for retsformanden, at han alligevel havde brug for at sætte ord på det, han har gjort.

I de sidste sekunder, inden retsformændene trak sig tilbage for at votere, ønskede tiltalte for første gang at sætte ord på sine ugerninger. Foto: Kenneth Meyer

- Efter jeg er begyndt at få stærk antipsykostisk medicin, kan jeg ikke længere se mig selv i det, jeg har gjort, lød det.

- Undskyld til de pårørende. Undskyld dem, der overlevede. Undskyld til dem, der ikke overlevede. Undskyld til dem, der er traumatiserede. Undskyld, læste den tiltalte op fra et notepapir med en rolig, lavmælt stemme.

Anklager: Han ville dræbe

Anklager Søren Harbo indledte retsmødet med sine procedurer. Her gik han først minutiøst igennem den tiltaltes dokumenterede færden og skudafgivelser, der dræbte tre og sårede 11 i løbet af de 16 minutter, skyderiet varede. Sagen tæller i alt 23 forurettede.

Den præcise rute og de i alt 15 affyrede skud er dokumenteret ved shoppingcenterets overvågningkamera, fund på gerningsstedet og vidnernes beretninger. Men anklageren lagde også vægt på de noter, den tiltalte efterlod sig i sin lejlighed.

Sagens drabsofre er en 46-årig far, der blev skudt foran sine egne børn, en 17-årig dreng, der arbejdede i biografen og en 17-årig pige, der flygtede fra rulletrappen. Privatfoto

Planer, om hvordan han skulle bære sig ad med et masseskyderi. Af noterne var også en børnehave involveret, hvor institutionens daglige rutiner, gemmesteder og 'kill zones' var noteret.

- Jeg synes, det står lysende klart, at dem, tiltalte skød mod, dem ønskede han skulle dø, konkluderede Søren Harbo.

Forsvarer: Vidste ikke, det var virkeligt

Den tiltalte husker ikke selv meget fra selve skyderiet. Han erkender de faktiske forhold, men nægter sig skyldig med henvisning til, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Også mentalerklæringen viser, at manden var - og stadig er - paranoid skizofren.

Det samme ligger Luise Høj til grund, når hun modsat anklagemyndigheden mener, at han ikke ønskede at dræbe - fordi han ikke var bevidst om, at det, han foretog sig, var virkeligt.

Anklager mener, at tiltalte planlagde skyderiet og havde til hensigt at dræbe. Forsvarer mener, han ikke ville have affyret skud, hvis han vidste, det var virkeligt. Foto: Kenneth Meyer

- Har han indset, at personer ville dø ved skudafgivelse? Her skal retten jo gøre den vanskelige øvelse at forsøge at sætte sig ind i min klients sind. Jeg vil gerne henvise til min klients egne ord: 'Det er ikke ægte, det her', 'det er ikke ægte', gengav Luise Høj og konstaterede:

- Det er jo soleklart, at min klient ikke ville have affyret de skud, hvis han vidste, at de mennesker, han skød mod, faktisk var af kød og blod.

Anklagemyndigheden har påstand om dom til anbringelse på en sikret afdeling, mens Luise Høj mener, der skal ske dom til anbringelse på psykiatrisk hospital - hvor den tiltalte lige nu er varetægtsfængslet i surrogat.

Den 5. juli vil retsformændene afsige dom.

Nødråb, nødråb, nødråb

Under sine procedurer argumenterede forsvarer Luise Høj, at den 23-årige netop ikke ønskede at dræbe. Og at han faktisk af flere omgange havde forsøgt at stoppe sig selv og sine tanker - ved forgæves at række ud efter hjælp.

På sidste retsmøde læste forsvareren op fra udtalelser fra to eksperter i psykiatri, som har gransket i den tiltaltes psykiatriske behandlingsforløb, som ledte op til skyderiet. Et forløb, der kastede kras kritik af sig fra de to eksperter.

Ydermere mindede hun retten om, at den tiltalte igen havde forsøgt at ringe efter akuthjælp i minutterne inden skyderiet fra et toilet i shoppingcenteret. Han havde forhinden lavet videoer, hvor han beskrev sine tanker og hensigter - men af en særlig grund, mener hun.

- Min klient har gentagne gange råbt om hjælp. Der blev også fundet en video, han lagde ud på Youtube, som også er blevet fremlagt her i retten (video, hvor han beskriver massedrab red.). Da politiet spørger ham om den, siger han: 'Jeg tænkte, nogen ville stoppe mig og måske give mig noget hjælp,' sagde Luise Høj.

- Videoen var ikke planlægning. Det var endnu et råb om hjælp. Men der var ingen, der reagerede.