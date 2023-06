Tiltalts kammerat: Han jokede som han plejede

Beskederne og jokes’ene flød som de plejede mellem den drabstiltalte 37-årige elektriker og hans kammerat i dagene før, under og efter, Mia Skadhauge Stevn forsvandt

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): - Han var helt, som han plejede. Vi skrev smileys, memes og jokes til hinanden på Messenger, som vi plejede at gøre. Også hen over weekenden og helt frem til om tirsdagen.

Det sagde en mangeårig kammerat til den drabstiltalte 37-årige nordjyske elektriker, som er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig mod Mia Skadhauge Stevn, da kammeraten tirsdag morgen sad i vidneskranken i nævningesagen ved Retten i Aalborg.

Den 22-årige sygeplejerskestuderende forsvandt tidligt om morgenen søndag den 6. februar sidste år efter en bytur i Aalborgs natteliv.

Tætte kammerater

Vidnet forklarede, at han og den tiltalte har været tætte kammerater lige siden barndommen.

Dengang mødtes de første gang i en lokal judoklub og havde siden da været gode kammerater og bedste venner.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborg 6. februar sidste år. Fire døgn senere blev hendes jordiske rester fundet i et øde område i Dronninglund Storskov ti minutters kørsel fra den tiltaltes hjem. Privatfoto / René Schütze

Formentlig, fortalte vidnet, var han nok den eneste rigtige ven, den tiltalte havde. I al fald havde han ikke rigtig set andre, som den 37-årige sås med.

Havde kontakt hver dag

De to ringede eller skrev med hinanden hver dag, ligesom de ofte besøgte hinanden og spiste sammen cirka en gang om ugen, fortalte kammeraten.

Det fremgik af forklaringen, at han både før, under og efter den weekend, Mia forsvandt, ikke bemærkede noget unormalt i den Messenger-kommunikation, de to altid havde kørende.

- Vi sås ikke den weekend, men vi skrev sammen hver dag. Jeg bemærkede ikke noget, der var unormalt. Jeg tror, der har været en enkelt stavefejl. Det er vist det eneste. Ellers var der ikke noget, sagde vidnet, som fortalte, at de to ofte sendte jokes og memes til hinanden.

Og altså også i dagene før, under og efter den tidlige morgen, Mia Skadhauge Stevn sidst er blev set i live.

Den tiltalte blev under sin uddannelse af sine medstuderende kaldt 'Sergenten' dels på grund af sin fremtoning, dels fordi han ofte fortalte om sin tid i militæret. Privatfoto

Tiltalt havde ikke tid

- Jeg spurgte ham nogle gange hen over weekenden om hjælp til renovering af en båd, men det skrev han, at han ikke havde tid til, fordi han skulle forberede en sag om noget med løn, han havde til gode fra det forrige firma, han var ansat i. Så det var selvfølgelig fair nok, sagde vidnet.

Om tirsdagen – altså to dage efter, at Mia blev tilbudt et lift af den 37-årige elektriker og steg ind i hans sorte VW Golf på Vesterbro i Aalborg – svarede den tiltalte ikke på kammeratens beskeder.

Men heller ikke det havde vennen studset over, fordi han blot gik ud fra, at den nu tiltalte som så ofte før lavede noget i sit værksted eller lignende og derfor havde sat sin mobiltelefon på lydløs, fordi han ikke ville forstyrres under arbejdet.

Nægter voldtægt og drab

Mia Skadhauge Stevns jordiske rester blev torsdag den 10. februar fundet dels gravet ned, dels spredt ud på jorden i et øde område i Dronninglund Storskov.

Han er tiltalt for grusomme forbrydelser men sad fuldstændig stille og roligt i stolen, da han i de to første retsmøder blev afhørt i nævningesagen. Illustration: Nils Sloth

Findestedet er ti minutters kørsel fra den tiltaltes hjem i Flauenskjold.

Den 37-årige nordjyde nægter sig skyldig i tiltalen om voldtægt og drab. Han erkender usømmelig omgang med lig.

Ekstra Bladet dækker fortsat nævningesagen fra Retten i Aalborg…