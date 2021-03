Tip fra borger førte politiet til skunk-laboratorium

Et tip fra en opmærksom borger fik tidligt onsdag morgen politiet på sporet af et skunklaboratorium.



- Jeg kan bekræfte, at vi har været til stede på en adresse lidt uden for Svendborg. Under ransagningen fandt man et mindre skunk-laboratorium, sagde pressechef, Charlotte Nyborg, tidligere på dagen til Ekstra Bladet.



Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet, der tilfældigt passerede ransagningen, så var boligen udstykket med en stor mur og flere videokameraer.



Fyns Politi oplyser, at man har fundet skunk, der svarer til omtrent 10 kilo hash.



Efter ransagningen har Fyns Politi anholdt to personer, en 39-årig mand og en 36-årig kvinde.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør senere onsdag.



Foto: Ekstra Bladet