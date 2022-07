Tivoli Friheden-direktør fortryder efter dødsulykke

Torsdag eftermiddag afgik en 14-årig pige fra København ved døden efter en ulykke i Tivoli Friheden i Aarhus. Efterfølgende holdt politiinspektør Brian Voss Olsen et pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at politiet nu vil kigge ind på årsagerne til tragedien

Tivoli Frihedens direktør fortryder, at forlystelsen Cobraen ikke blev lukket efter en ulykke i 2008.

Det siger direktøren til Ritzau.

Torsdag mistede en 14-årig pige livet i den aarhusianske forlystelsespark, efter at den bageste vogn i rutsjebanen Cobraen knækkede af. I en lignende hændelse i 2008 kom fire personer til skade.

På spørgsmålet, om Henrik Ragborg Olesen fortryder, at Cobraen ikke blev lukket efter den første ulykke, lyder svaret:

- Ja, med den viden, jeg har i dag, gør jeg.

- Indtil i går var vi jo glade for, at vi havde taget den beslutning, at den kunne køre igen. Det har den gjort i næsten 14 år, men det er ligegyldigt, for i går gik det galt, siger Henrik Ragborg Olesen.

I ulykken torsdag kom en 13-årig dreng også til skade. Han blev indlagt på Aarhus Universitetshospital med skader på hånden.

Siden ulykken har forlystelsesparken været lukket. På Tivoli Frihedens hjemmeside fremgår det, at den åbner mandag. Men det er ikke sikkert, at det sker, siger Henrik Ragborg Olesen.

- Vi skal have fundet ud af, hvornår vi som hold igen er klar til at åbne for gæsterne. Det bliver tidligst på mandag.