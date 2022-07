Tivoli Friheden lukker efter hændelse i forlystelse

Ved du noget, så kontakt Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller sms 1224.

Forlystelsesparken Tivoli Friheden i Aarhus er lukket efter en 'alvorlig hændelse' i en af forlystelserne.

Det bekræfter Østjyllands Politi på Twitter.

Østjyllands Brandvæsen oplyser til TV 2, at en af vognene i rutsjebanen Cobraen har revet sig løs, og at flere gæster er kommet til skade.

Foto: Øxenholt foto

- Der er sket en ulykke på vores rutsjebane, der hedder Cobraen. De bageste sæder er desværre knækket af, siger Henrik Ragborg Olsen til Ekstra Bladet.

- Der sad to mennesker på sæderne, som er kommet alvorligt til skade, og de er blevet kørt på hospitalet.

- Vi er meget berørt af situationen, siger han.

Alle gæsterne i forlystelsesparken er blevet bedt om at forlade parken, der holder lukket 'minimum resten af dagen'.

Politiet fik en anmeldelse om en vogn i forlystelsen, der sad fast klokken 12.50, men kan for nuværende ikke oplyse yderligere. Ifølge Ritzau er alle nu hjulpet ud af den forulykkede vogn, men deres tilstand er foreløbig ukendt.

Adskillige ambulancer og brandvæsen er på stedet foruden politiet. Derudover er forlystelsesparkens personale i gang med at skaffe psykologhjælp til alle, der måtte have brug for det.

Forlystelsen er 25 meter høj og kan køre op til 70 kilometer i timen.

Det er ikke første gang, at rutsjebanen er involveret i en alvorlig ulykke. I 2008 blev fire personer alvorligt kvæstet, da den vogn, de sad i, knækkede af og faldt ned.

- Det er et andet vogntog end dengang, men vi er i gang med at undersøge rutsjebanen. Vi ved ikke, hvad der præcis er sket, men det skal vi selvfølgelig undersøge, siger Henrik Ragborg Olsen.

Han mener, at det er for tidligt at vurdere, om man skal tage Cobraen ud af drift.

