Tivoli-gæst: ’Ubehagelige knæklyde’

Flere gæster har haft en oplevelse af, at den bagerste vogn i rutsjebanen Cobra i Tivoli Friheden var ustabil og ubehagelig at sidde i

Det var den bagerste vogn, der på en eller anden måde havarerede, da rutsjebanen Cobra i Tivoli Friheden i Aarhus i eftermiddag forårsagede en dødsulykke. En 14-årig pige mistede livet.

Netop den bagerste vogn har Helena Fauerholt Bøgh på det sidste siddet i flere gange med sin datter. Og hun var netop på vej i Tivoli, da parken lukkede torsdag som følge af ulykken.

– Det er nu en måneds tid siden, at min kæreste, min datter og jeg hørte ubehagelige knæklyde derfra, som ikke lød helt rigtigt, fortæller Helena Fauerholt Bøgh.

– Vi har sæsonkort dertil og har bemærket det hver eneste gang siden, da min datter helst vil sidde bagerst. De andre pladser har vi ikke hørt samme lyde fra.

– Men vi stolede jo på, at alle servicetjek bliver overholdt, det frygter vi da nu, at de ikke bliver. Det er så uhyggelig en historie og ubehageligt, da vi skulle have haft en dag i Friheden idag. Heldigvis kom vi alt for sent ud af døren og ankom 10 minutter efter, de havde lukket, fortæller Helena Fauerholt Bøgh.

’Den larmer og dingler’

Også Anita Morgan har haft en oplevelse med den vogn.

– Vi siger altid til hinanden, at vi ikke sidder bagved. Man er utryg der, for den larmer og dingler mærkeligt forhold til de andre. Medarbejderen sagde, det var normalt, siger Morgan.

Nøjagtig samme oplevelse havde Jennifer Ann Benn omkring Sankthans, hvor hun prøvede flere forskellige vogne i rutsjebanen og havde en sløj oplevelse med den forreste vogn, hvor bøjlen var løs, derefter med bagerste vogn:

– Jeg blev overtalt til at tage en tur mere og tager derefter den bagerste vogn, for jeg skulle ikke nyde noget af den forreste.

Jennifer Ann Benn prøvede forskellige vogne i forlystelsen Cobraen i Tivoli Friheden, da hun besøgte forlystelsesstedet omkring Sankthans. Privatfoto

– Her fik jeg en oplevelse af, at den ikke sad ordentligt på, det spurgte jeg om, og hun sagde, at den slet ikke kunne køre, hvis ikke den gjorde. Jeg prøvede den, og det blev min sidste tur, for jeg følte virkelig, at den var farlig!

– Det løber koldt ned ad ryggen på mig at tænke på det, der er sket, siger Jennifer Ann Benn.

Problemer tirsdag

En gæst i Tivoli Friheden i tirsdags, som gerne vil være anonym, fortæller, at den bagerste vogn ikke kunne benyttes, da han var der.

Det samme har flere andre gæster berettet om på Facebook.

– Vi fik ikke nogen forklaring på, hvorfor den bagerste vogn ikke måtte benyttes. De var meget grundige med at fortælle, at vi ikke måtte sidde der.

– Vi tænkte ikke videre over det, men det virkede underligt, eftersom der var kø til forlystelsen, siger manden, hvis navn er redaktionen bekendt.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Tivoli-direktør Henrik Ragborg Olesen om, hvad Tivoli selv har observeret angående den bagerste vogn, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.