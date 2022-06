Tjeners seddel blev mishandlet drengs redning

Et restaurantbesøg skulle vise sig at redde en 11-årig dreng fra den mishandling, han blev udsat for

'Er du okay?'

Det papir, som en tjener holdt op til en 11-årig dreng, skulle vise sig at blive hans redning.

Drengen var med sin familie på restauranten 'Mrs. Potato' i Florida, da en tjener bemærkede, at drengen sad ekskluderet fra resten af familien, blev frataget mad og drikke og havde blå mærker og kradsemærker, skriver CNN.



Tilkaldte politiet

Det fik tjeneren, Flaviane Carvalho, til at stille sig bag drengen med et papir, hvor hun havde skrevet, om han var okay. Da drengen rystede på hovedet, skrev hun endnu en seddel, hvor hun spurgte, om han havde brug for hjælp.

Det nikkede drengen ja til, og det fik medarbejderen til at ringe 911. Herefter anholdt politiet stedfaren, den 36-årige Tomothy Lee Wilson, på restauranten, mens drengens mor, Kristen Swann, blev varetægtsfængslet et par dage efter.

Tortureret

Myndighedernes undersøgelse viste, at drengen blev holdt i fangenskab på et hotelværelse, der blev brugt til opbevaring, regelmæssigt blev frataget mad og drikke og blev mishandlet med blandt andet forskellige genstande.

Blandt andet fandt efterforskerne ud af, at han var blevet tortureret ved at hænge med hovedet nedad fra en dør, og i et andet tilfælde var han blevet lænket fast med håndjern til en vogn.

Desuden var han 9 kilo undervægtig i forhold til sin alder.

Sigtelser om børnemishandling

- Hvis ikke Ms. Carvalho havde sagt noget, da hun så det, havde den lille dreng nok ikke været hos os meget længere, udtalte den lokale kriminalbetjent Erin Lawler efter sagen.

Parrets fælles barn på 4 år blev også fjernet fra hjemmet, efter forældrene kom i politiets varetægt, men den fireårige så ikke ud til at have været udsat for nogen form for mishandling.

Skyldig

Forældrene blev arresteret i januar 2021. Stedfaren er nu blevet fundet skyldig i adskillige sigtelser, herunder at holde et barn under 13 år i fangenskab, grov børnemishandling og vanrøgt. Moren er også tiltalt for en række sigtelser om børnemishandling. Hun nægter sig skyldig.

