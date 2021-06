To 18-årige erkender bombetrusler imod skoler på Aula

- Hey alle sammen, jeg ville bombe skolen i morgen jeg har bomber på hele skolen hvis I ikke sender 5000 dollar. Jeg er kommet med i Isis forums hvor jeg har mødt elektrikere som laver bomber for mig osv.

Sådan lyder en besked, som tre drenge skulle have sendt til en skole tilbage i 2019 igennem intranettet Aula fra andre elevers konti, som de havde hacket.

Fredag sidder de tre drenge, som er i alderen 16-18 år, på anklagebænken i Københavns Byret.

Det er første gang, at de tre møder hinanden i virkeligheden, forklarer den ene 18-årige.

De tre har sendt eller forsøgt at sende bombetrusler til tre skoler ifølge anklagerfuldmægtig Andreas Juhl. De to 18-årige er også anklaget for at have hacket en konto på det sociale medie Instagram.

De 18-årige, som er tiltalt for bombetruslerne, erkender deres roller ved retsmødet fredag. De har tidligere nægtet sig skyldige.

Den 16-årige er ikke tiltalt, da han var under den kriminelle lavalder på 15 år, da truslerne blev sendt.

De tre har været medlem af en hackergruppe med navnet Team Status 200, hvor de startede med at ødelægge baner i computerspillet Minecraft for sjov.

- Det startede med at være en minecraftgruppe, men så senere hen blev det til det med Aula, siger den ene 18-årige.

Den anden 18-årige lavede en optagelse på sin skærm, da de sendte truslerne.

- Dengang plejede jeg at optage de fleste samtaler, hvis der skulle ske et eller andet sjovt, siger han under sin forklaring.

De understreger, at det var tænkt som en vittighed.

Et billede af en person, der ligner en kriger fra Islamisk Stat pakket ind i en regnbuefarvet flag, blev sendt, for at det ikke skulle tages alvorligt, siger de.

Den 16-årige er ikke tiltalt for truslerne. Men under en afhøring i sagen, skulle han have angivet en uskyldig person som hovedmand.

Det kan han godt tiltales for, fordi det er sket, efter at han er fyldt 15. Han nægter sig skyldig.

Hans forsvarer mener, at det er et problem, at der ikke har været en forsvarer til stede for den 16-årige ved den afhøring, hvor han angav en uskyldig.

Anklagemyndigheden mener ikke, at han havde krav på en forsvarer, da han var mindreårig. Det giver retten ham ret i.

Den 16-årige benægter også, at han har sendt flere trusler, end dem som er optaget på video.

Der ventes dom i sagen den 14. juni.