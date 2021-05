To 26-årige tiltalt for terror: Købte pistoler af PET-agent

Forsvarer er stærkt kritisk overfor PET´s arbejdsmetoder, fordi våben og ammunition blev solgt til en terror-mistænkt så billigt, at det kan have provokeret ham til at købe

En PET-agent solgte to pistoler, to lyddæmpere, seks magasiner og 750 patroner til en 26-årig formodet terrorist, der kort efter blev anholdt sammen med en række andre mistænkte i en kæmpe kontra-terroraktion.

Våbnene skulle benyttes til et eller flere terrorangreb i Danmark eller i udlandet, mener anklagemyndigheden, og justitsminister Nick Hækkerup har nu tiltrådt, at den 26-årige og en jævnaldrende mand fra Københavns NV-kvarter begge tiltales for forsøg på terrorisme. De fik forkyndt anklageskriftet i deres celler i onsdags.

Retssagen mod de to 26-årige starter ved Københavns Byret 10. juni, varer i 15 retsdage spredt over sommeren og efteråret og dommen ventes 26. oktober. De nægter sig skyldige.

Fængslingen over de to nu terror-tiltalte 26-årige udløber 3. juni, og her vil senioranklager Line Steffensen kræve, at de skal forblive varetægtsfængslet frem til dommen i oktober.

Kender ikke ’målet’

Politiet kender ikke til det eller de formodede terrormål, men mener, at de 26-årige var radikaliserede og anskaffede pistoler og ammunition til et angreb.

Under det første åbne retsmøde i terror-sagen kom det frem, at en PET-agent solgte våben og ammunition til den ene 26-årige for blot 6800 kr. - en pris som hans forsvarer, Janus Malcolm Pedersen, kalder en ’foræringspris’.

På det kriminelle marked ville pistolerne have kostet meget mere, og den lave pris kan have ’lokket’ den 26-årige til at købe, mener forsvareren. Inden våbenkøbet korresponderede den 26-årige med agenten og fortalte, at han ’arbejdede sammen med venner’.

Advokat Janus Malcolm Pedersen er kritisk overfor PET´s fremgangsmåde: - Politiet må ikke fremprovokere en forbrydelse. Pistolerne er solgt til spotpris og spørgsmålet er, om handlen er blevet fremprovokeret af PET-agenten. Var købet blevet gennemført, hvis prisen på pistolerne havde været meget højere?, spørger advokaten.

- Det svarer lidt til, at du bliver tilbudt et kilo kokain for 100 kr. og så kan du ikke lade være med at købe, fordi det er så billigt, siger Janus Malcolm Pedersen til Ekstra Bladet.

Han er også kritisk overfor den måde PET har korresponderet med hans klient forud for våbenkøbet: - Jeg synes, at PET har været alt for aktiv i forsøget på at spore min klient ind på det, man tilsyneladende ønskede. Jeg kan godt forstå, at PET og politiet har behov for aktivt at trænge ind i visse miljøer, men man skal passe på, at man ikke er så aktiv, at man fremprovokerer forbrydelser, siger advokaten.

Ifølge Ritzau fulgte den 26-årige flere IS-sympatisører på den krypterede chattjeneste Telegram, og der var også andre tegn på radikalisering. For eksempel brugte han en løve som profilfoto, og han havde brændt Jesus-figuren i sit danske pas ud. Han kender også en salafist, som tidligere er dømt for at billige terror.

Statsadvokat: ’Havde viljen’

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas siger om tiltalen:

– Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to mænd planlagde et eller flere terrorangreb, der mislykkedes, da de blev anholdt umiddelbart efter, at de havde købt våben og ammunition. Våbenkøbet viser, at de to mænd var langt i deres planlægning og havde viljen til at udføre et eller flere angreb.

11. december 2019 slog politiet og PET til i en aktion, hvor en snes personer blev anholdt. Terror-sagen blev splittet op i tre dele ’våben-sagen’ om pistolerne og ’TATP-sagen’, der handler om forsøget på fremstilling af sprængstof, og en sag om støtte og logistik for Islamisk Stat. I den sidste er 31-årig idømt to års fængsel og udvist.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fire slipper for tiltale i terror-sag: Mystik om 27-årig iraker

Selv blomsterkummerne blev undersøgt af 'rullemarie' for sprængstoffer, da politiet slog til på en række adresser i december 2019. Foto: Kenneth Meyer

Mens de to 26-årige nu er tiltalt for et planlagt terror-angreb, slipper fire andre sigtede for en retssag. To af dem er kvinder.

Anklagemyndigheden har vurderet, at de fire ikke kan dømmes for at have medvirket til det planlagte terror-angreb, og derfor er sigtelserne mod dem nu droppet.

De fire var blandt de mange anholdte under den store politiaktion 11. december 2019, men kun den ene, en 27-årig iraker, har siddet varetægtsfængslet.

Den 27-årige blev 8. december sidste år løsladt efter næsten et års varetægt i terror-sagen. Men han blev straks anholdt igen og atter varetægtsfængslet, men nu efter udlændingeloven med henblik på udsendelse af Danmark.

Det skete på grund af hans mystiske rejseaktivitet i Europa forud for anholdelsen i Hundige 11. december 2019, hans brug af flere falske identiteter og udeblivelse fra asylsagen.

Er stadig i Danmark

Ekstra Bladet erfarer, at irakeren stadig opholder sig i Danmark.

I marts 2017 fik han afslag på asyl i Danmark. Han blev dog ikke straks sendt ud, men opholdt sig på et asylcenter frem til 23. juli 2018, hvor han forsvandt sporløst.

Politiet har fundet ud af, at han rejste rundt i Europa under fire forskellige identiteter og blandt andet opholdt sig i Frankrig.

Da irakeren oprindeligt blev varetægtsfængslet i terrorsagen var han angiveligt 21 år og havde et irakisk navn, der ikke må nævnes. Men den identitet var falsk, mener politiet. Da han blev fængslet 8. december efter udlændingeloven skete det under hans - angiveligt - rigtige identitet, hvor han nu er 27 år og har et helt andet irakisk navn.

Det var under efterforskningen af terror-sagen, at politiet på hans opholdssted i Hundige fandt et irakisk pas og kørekort med den nye identitet, og politiet vurderer, at dokumenterne er ægte - og at hans tidligere identitet altså var falsk.