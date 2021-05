To 26-årige tiltalt for terrorplaner - fire andre slipper

To 26-årige mænd er blevet tiltalt for forsøg på terrorisme. Ifølge anklagen mod dem havde de planer om at begå terrorangreb et ukendt sted i Danmark eller i udlandet.

Til at udføre planen havde de anskaffet sig to pistoler, lyddæmpere og 750 patroner, lyder det i tiltalen mod mændene. Det oplyser anklagemyndigheden torsdag.

De to mænd blev anholdt i december 2019. I samme sag blev fire andre personer ligeledes anholdt, men de slipper for at skulle på anklagebænken.

I deres tilfælde har anklagemyndigheden ikke fundet grundlag for at rejse tiltale, og påtalen mod dem er derfor opgivet, lyder det i en pressemeddelelse.

Sagen mod de to 26-årige skal behandles som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mere end fire års fængsel.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to mænd planlagde et eller flere terrorangreb, der mislykkedes, da de blev anholdt, umiddelbart efter at de havde købt våben og ammunition, siger statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas.

- Våbenkøbet viser, at de to mænd var langt i deres planlægning og havde viljen til at udføre et eller flere angreb, siger hun videre i pressemeddelelsen.

Retssagen ventes at kunne begynde 10. juni.