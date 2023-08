To af Danmarks største forlag tørner sammen i retten

Tre dommere i Østre Landsret skal nu se nærmere på en langvarig strid mellem to store forlag.

De kan ikke blive enige om den rette fremgangsmåde, når ældre oversættelser af værker udgives digitalt.

48 værker er centrum i den sag, som Gyldendal har anlagt mod Lindhardt og Ringhof. Værker af Dean Koontz og Nadine Gordimer indgår, og et par af titlerne er 'Nådesløs' og 'Ingen at følges med'.

Lindhardt og Ringhofs digitale forlag, Saga, udgiver en række værker, som Gyldendal oprindelig har betalt for oversættelsen af. Spørgsmålet er, om Gyldendal har krav på kompensation. Påstanden er, Lindhardt og Ringhof skal betale i alt lidt under en million kroner.

Hos Gyldendal siger medie- og kommunikationschef Niels Overgaard, at man betragter sagen som principiel. Sagen er da også blevet henvist af byretten til at begynde i landsretten. Første retsmøde finder sted onsdag.

- Grundlæggende mener vi, at retten til de oversættelser, som sagen drejer sig om, tilhører os. Vi har oprindelig betalt for oversættelserne af en række værker, som Lindhardt og Ringhof nu udgiver digitalt uden at ville kompensere os, siger Niels Overgaard.

Ifølge ham anerkender de øvrige forlag i branchen, at der skal ske betaling til det forlag, som har bestilt og betalt for den oprindelige oversættelse. Kun Lindhardt og Ringhof anerkender ikke denne praksis - ifølge Gyldendal.

I en skriftlig kommentar til retssagen siger Sagas direktør Lasse Horne:

- Saga har digitaliseret over 130.000 udgivelser, heraf 30.000 på dansk. Af dem mener Gyldendal, at 48 oversættelser stadig tilhører Gyldendal ifølge en standardaftale fra 1980, selv om Saga siden har erhvervet sig de digitale udgivelsesrettigheder hos forfatterne og oversætterne. Vi og Dansk Oversætterforbund er uenige med Gyldendal.

Direktør Lasse Horne har ikke yderligere kommentarer forud for advokaternes dyst i landsretten, oplyser forlaget.

Hos Gyldendal siger medie- og kommunikationschefen, at sagen ikke blot handler om Gyldendals interesser, men at den er anlagt for at skabe klarhed i hele branchen.

- Vi er bekendt med, at andre forlag har ønsket, men ikke haft ressourcer til at forfølge tilsvarende konflikter med L & R, siger Niels Overgaard.

Landsretten har afsat tre dage i denne uge til opgøret. Derefter skal dommerne votere. Resultatet i form af et 'thi kendes for ret' kommer først på et senere tidspunkt.