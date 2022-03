To anholdt: Demonstranter spærrede bro

Demonstranter blokerede mandag morgen Langebro i København, og to demonstranter er nu anholdt.

- Vi gav dem et påbud om at kravle ned, og det efterkom de ikke. Så vi faciliterede, at de kom ned, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg.

Vagtchefen fortæller, at man nu skal tage stilling til, om og hvad de to demonstranter skal sigtes for.

Billeder fra stedet viser, at demonstranterne kravlede op i stålkonstruktionerne, der løber hen over vejen.

Tidligere var vejen spærret i to spor - et i indadgående retning og et i udadgående. Nu er alle spor farbare igen, og trafikanter kan igen passere.

På skiltene fremgår det, at demonstranterne er fra gruppen Extinction Rebellion, der jævnligt laver markante demonstrationer.

Det fremgår også, at de demonstrerer mod biler i byen.

