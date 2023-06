To anholdt efter biljagt

Fyns Politi har mandag formiddag ledt efter to personer, der mandag formiddag sad i en sort Audi og bestemt ikke ønskede at tale med politiet, da de forsøgte at bringe dem til standsning.

Her begyndte en eftersættelse 11.20 i Svendborg, hvor bilen kørte ad Nyborgvej og Ringvejen for derefter at begive sig ud på motorvejen mod Kværndrup for så at køre af ved Trunderup.

Eftersættelsen sluttede ved et skovområde syd for Trunderup.

Til Ekstra Bladet oplyste vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist omkring 12.15, at de fortsat ledte efter bilens to passagerer, der betegnes som 'en yngre mand og kvinde'.

12.25 lyder meldingen fra Fyns Politi på Twitter, at 'godt politiarbejde har ført til to anholdte i skoven syd for Trunderup'.

Der er tale om en 31-årig mand og en 23-årig kvinde fra Østfyn. Manden var efterlyst af politiet.

Audien er tysk indregistreret, og politiet beder fortsat vidner, der har set bilen skabe farlige situationer, kontakte dem.

De kan kontaktes på 114.

Ekstra Bladet følger sagen ...