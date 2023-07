Krimi Opdateret: ... 26. jul. 2023 kl. 15:41

To anholdt efter flystyrt: Flyet var stjålet

Et mikrofly med to personer meldes at være styrtet. Begge er ved bevidsthed, men er nu blevet anholdt, da flyet var blevet stjålet