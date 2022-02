To anholdt efter politidrab i Tyskland

To mænd er anholdt efter brutalt drab på to politibetjente

En 38-årig og en 32-årig mand er blevet anholdt i Sulzland, efter en en tungt bevæbnet politistyrke stormede et hus i byen.

De er anholdt i en sag, hvor to politibetjente blev brutalt dræbt i forbindelse med en rutinemæssig trafikkontrol.

Politiet udelukker ikke, at der kan være flere gerningsmænd på fri fod, og de kender ikke, eller har i hvert fald ikke oplyst, hvad motivet for drabene var.

Den 38-årige blev mandag efterlyst med navn og billede, og han blev siden fundet ved huset i delstaten Saarland. Drabene fandt sted i Kusel-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz.

Flere medier beretter, at den 38-åriges ID og kørekort blev fundet på gerningsstedet. Formentligt fordi han skulle udlevere det i forbindelse med kontrollen.

Ifølge mediet Der Tagesspiegel blev den 32-årige fundet i kælderen i det samme hus og anholdt kort efter den 38-årige. Det er uklart, om han var involveret i drabene.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet ransagede den 38-åriges ejendom. Foto: Wolfgang Steil//AFP

- De skyder!

Delstaterne Saarland og Rheinland-Pfalz grænser op til hinanden, og der er omtrent 70 kilometer mellem byerne, hvor drabene fandt sted, og hvor de mistænkte blev anholdt.

Ifølge Uwe Conradt, der er overborgmester i Saarlands hovestad, Saarbrücken, kom de to dræbte politibetjente begge fra delstaten Saarland, hvor de mistænkte blev fundet.

Drabene fandt sted omkring klokken 04.20 mandag.

- De skyder på os!, var det sidste der lød i politiradioen, inden den 24-årige kvindelige betjent og hendes 29-årige mandlige kollega blev skudt og dræbt, beretter flere medier.

Forinden havde de to betjente bemærket en bil, der holdt stille uden for byen Ulmet. De besluttede sig for at tjekke den.

Det er uvist, hvorfor situationen udviklede sig, som den gjorde.

Ifølge tyske medier, herunder Bild, blev den kvindelige betjent dræbt på tæt hold med et haglgevær. Ifølge mediet nåede hun ikke at trække sin pistol.

Hendes kollega nåede at returnere skuddene, men ifølge en politiinspektør tømte gerningsmændene et helt magasin og ramte betjenten i hovedet.

Kvinden blev dræbt på stedet, mens manden døde kort tid efter, der ankom forstærkninger til stedet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør om direktørdrabet i Ebeltoft i Ekstra Bladets podcast Afhørt herunder eller i din podcastapp