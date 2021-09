To anholdt efter vildt millionkup

Der blev angiveligt stjålet smykker for 10 millioner euro, da Bulgari var udsat for et væbnet røveri. Smykkerne er endnu ikke fundet

Smykker for millioner, en biljagt, skud og til sidst en juveltyv bag lås og slå.

Det lyder næsten som en Hollywood-film, men ovenstående var netop, hvad der udspillede sig i Paris tirsdag.

Her blev den eksklusive smykkebutik Bulgari på Place Vendome udsat for et væbnet røveri, hvor tyvene slap afsted med koster for et større millionbeløb.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters stjal tyvene smykker og juveler for over 10 millioner euro - mere end 74 millioner kroner.

Selve beløbet vil hverken politiet eller butikken dog be- eller afkræfte.

Politiet mødte talstærkt op efter røveriet, som ifølge Reuters har kostet butikken smykker og juveler for over 10 millioner euro. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Skudt i benet under anholdelse

Efter røveriet stak juveltyvene af i en bil, som senere blev fundet efterladt.

Efterfølgende har politiet fundet frem til to personer, de mente havde del i det væbnede røveri. En af de mistænkte blev skudt i benet i forbindelse med anholdelsen.

Den ene af de to anholdte er dog efterfølgende blevet løsladt igen, oplyser politiet.

Kuppet fadt sted i et af Paris' mest eksklusive og luksuriøse shoppingområder. Butikker som Cartier, Rolex og Chanel ligger i samme område.

Smykker fortsat ikke fundet

Bulgari, som er et italiensk mærke ejet af LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, bekræfter, at der har fundet et væbnet røveri sted i deres butik og takker deres ansatte for deres 'rolige reaktion' i forbindelse med røveriet.

Derudover har de ingen kommentarer, men vil lade politiet gøre deres arbejde.

På trods af anholdelserne er juvelerne, som blev stjålet, endnu ikke fundet.