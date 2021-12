To anholdt for drab i frisørsalon

Politiet på Københavns Vestegn har anholdt to mænd, der sigtes for skud-drabet 3. december i en frisørsalon på Islevbrovej i Rødovre, hvor en 17-årig bulgarsk statsborger blev dræbt. Han arbejdede som frisør i salonen.

En 28-årig blev hårdt kvæstet, men overlevede, og en 15-årig dreng, der var kunde i salonen, blev skudt i en hånd. Det ene offer blev ramt af skud i maven, det andet af skud i halsen.

De anholdte er 29 og 34 år. De er begge godt kendt af politiet med relationer til bandemiljøet.

To maskerede mænd i sort tøj kom ind i frisørsalonen og affyrede skud, hvorefter de flygtede til fods. Et vidne beskriver, at der blev affyret tre-fire skud.

Efterforskningsleder Henrik Hougaard bekræfter overfor Ekstra Bladet, at politiet har anholdt to personer, men han ønsker ikke forud for grundlovsforhøret, der starter klokken 9.30, at give flere oplysninger.

Drabet i frisørsalonen kædes sammen med de øvrige skyderier i bandemiljøet i december.

Blomster blev lagt foran salonen, for at mindes den afdøde 17-årige mand. Foto: Kenneth Meyer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Retsmedicineren Asser H. Thomsen har kortlagt og analyseret 1417 drab begået i Danmark fra 1992 til 2016. Hør om hans arbejde i den nye udgave af Afhørt herunder eller i din podcastapp.