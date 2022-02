To anholdt for drab: Mangler stadig Mia

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

To mænd er blevet anholdt og sigtet for drab, men Nordjyllands Politi mangler stadig at finde 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

- Vi har desværre ikke fundet hende endnu, siger efterforskningsleder Frank Olsen til Ekstra Bladet.

- Alligevel har I sigtet de to mænd for drab. Hvad er det der gør, at I rejser den sigtelse?

- Jamen det, at vi stadig mangler Mia, og at vi har konstateret, at den bil er i Aalborg på det tidspunkt og kører rundt herinde og gør, at vi mener, der er en rimelig grund til at nære mistanke om drab på det her tidspunkt. Og så afventer der jo en lang, lang række undersøgelser på de her to bopæle, inden vi bliver klogere på, om der er spor efter Mia.

- Så du kan ikke sige noget om nu, om der umiddelbart er spor efter hende?

- Nej, det kan jeg ikke. Vi har ikke fundet hende. Det ved vi ikke, konstaterer vicepolitiinspektøren.

Fandt nummerplade

Han fortæller, at politiet blev ledt på sporet af de to mænd, der begge er 36 år og fra Nordjylland, efter en massiv og intens efterforskning omkring den bil, der samlede Mia op søndag morgen klokken 06.09 kombineret med henvendelser fra offentligheden.

- Til sidst kom vi frem til et registreringsnummer, og det har ledt os på sporet af de to mænd, som vi nu har anholdt i dag klokken 11.20.

- Bilen har ført til den ene af de to - ejeren formoder jeg - men hvad med den anden. Hvordan har I fundet ham?

- Det er de foreløbige undersøgelser, vi har lavet omkring den bil og den person, der har ledt til, at vi også vælger at anholde den anden, der har ført til ham, siger Frank Olsen uden at gå i detaljer med efterforskningen.

Han tilføjer, at anholdelsen af begge mænd forløb roligt, og at der på nuværende tidspunkt ikke er beslaglagt nogen våben.

