To anholdt for knivstikkeri

To personer blev natten til fredag stukket med kniv. To er nu anholdt

To personer er blevet anholdt i relation til et knivstikkeri, der fandt sted på Ved Stranden i Aalborg i de sene nattetimer natten til fredag.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to personer blev anholdt i det sydlige Aalborg klokken 9.42, oplyser politiet.

- Af hensynet til efterforskningen kan vi dog ikke kommentere yderligere ift. de to anholdte personer, lyder det fra vicepolitiinspektør Anders Uhskov i pressemeddelelsen.

De to personer, der blev stukket med kniv, var henholsvis en 27-årig mand, der blev ramt i brystet, og en 20-årig mand, der blev ramt i benet. Politiet har tidligere oplyst, at den 27-årige var i kritisk tilstand efter episoden.

Foto: René Schütze

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 4.28, og de har efterfølgende været talstærkt til stede i området omkring Ved Stranden, som blandt andet ligger tæt på Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Politiet satte hurtigt ind med et stort hold af efterforskere for at klarlægge omstændighederne før, under og efter knivstikkeriet, og det er ifølge politiet det arbejde, der har ført til, at to personer nu er blevet anholdt.

Som følge af efterforskningsarbejdet har politiet haft afspærret flere gader omkring gerningsstedet, men de afspærringer er nu blevet ophævet, oplyser politiet.

På trods af anholdelserne vil politiet fortsat meget gerne høre fra vidner, der måtte have set eller hørt noget i tiden op til, under eller efter knivstikkeriet. Har du oplysninger kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.

Ekstra Bladet følger sagen ...