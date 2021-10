To anholdt for narkosmugling mellem Danmark og Norge

To mænd på 43 og 44 år blev søndag anholdt i en større sag om narkosmugling fra Danmark til Norge.

Aktionen fandt sted i Horsens-området, hvor også tre kvinder, der siden er blevet løsladt, blev anholdt. Kvinderne er i alderen 40 til 46 år og blev anholdt for hæleri og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

I forbindelse med anholdelsen ransagede politiet de mistænktes bopæle, hvor man fandt større mængder skunk og penge.

Mændene bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag klokken 10, og på dansk side er efterforskningen sket i enheden Særlig Efterforskning Vest.

Flere anholdte

Ved hjælp af efterforskningssamarbejdet mellem dansk og norsk politi, der er blevet døbt 'Operation Hybris', er også en række personer blevet anholdt på norsk side.

Det drejer sig om personer, der er sigtet for at have modtaget narkotikaen fra de to mænd i Danmark.

Politiet oplyser ikke i pressemeddelelsen, hvor mange der er anholdt i Norge.

Trækker tråde til tidligere sag

Sidste år blev to mænd straffet med fængsel i 13 og 8 år i en sag om smugling af 25 kilo kokain og flere hundrede kilo hash fra Danmark til Norge.

Efterforskningen i den nye sag har forbindelse til den sag, skriver politiet.

Også her blev flere anholdt på norsk grund og idømt fængselsstraffe.