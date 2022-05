To anholdt for røveri: Skoleelev angrebet med spark

En grov røverisag med en 17-årig skoleelev som den forurettede bliver for tiden oprullet ved flere grundlovsforhør bag lukkede døre i Retten i Hillerød.

Sagens kerne er ifølge Michael Qvist, senioranklager i Nordsjællands Politi, at teenageren mandag sad i en regionalbus klar til afgang mod Helsingør ved Helsinge Station.

- Den unge mand anmeldte, at tre personer havde angrebet ham for slag og spark, og rev et armbåndsur og en hue fra ham. Han kendte dem ikke i forvejen, forklarer senioranklageren.

Ekstra Bladet erfarer, at der var flere personer til stede i bussen, og at ingen greb ind, da overfaldet udspillede sig.

En 17-årig syrisk statsborger blev torsdag anholdt og sigtet i sagen, og han afgav fredag forklaring. Det endte med, at han blev varetægtsfængslet i to uger på en begrundet mistanke om at være skyldig.

Tredje mand i kikkerten

Her til formiddag bliver en 21-årig mand, der blev anholdt fredag aften og er sigtet for den samme forbrydelse, desuden fremstillet i sagen, og Nordsjællands Politi har nok en yngre mand i kikkerten.

Den eftersøgte teenager, som er under mistanke for at have berøvet og afstraffet teenageren, er ikke af dansk oprindelse. Politiet er ifølge Michael Qvist bekendt med hans identitet, men i hans tilfælde er det endnu ikke lykkedes at skride til anholdelse.

Dommeren har hidtil lukket dørene i Retten i Hillerød. Det sker for at forhindre, at den eller de personer, der er på fri fod i sagen, kan tage farve af, hvad der kommer frem under afhøringerne.

Nordsjællands Politi ligger ifølge Michael Qvist inde med en overvågningsvideo af forløbet i regionalbussen.

Den varetægtsfængslede syrer i sagen risikerer at blive udvist af Danmark, hvis der rejses tiltale mod ham og han ender med at blive kendt skyldig i retten.