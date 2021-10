To anholdt i brutal sag om vold og ydmygelse

Søndag blev en mange-årig bandeveteran fremstillet i grundlovsforhør og sigtet i en sag om grov vold og ydmygelse af seksuel karakter.

Onsdag blev yderligere to personer fremstillet i sag, hvor de blandt andet sigtes for at have haves tæsket deres offer og for at have tvunget ham til med nøgen underkrop at skulle sætte sig på en flaske.

Det fremgår af sigtelsen, der blev læst op ved dagens grundlovsforhør.

Både den 27-årige, der blev fremstillet søndag og de to, der blev fremstillet i dag, onsdag har anden etnisk baggrund.

Alle tre nægter sig skyldige.

Duoen, der blev fremstillet onsdag, er henholdsvis 23 og 27 år.

Natligt drama

Sigtelsen beskriver, hvordan episoden udspandt sig sent om aftenen 7. august og et par timer frem. Offeret har ligeledes tilknytning til bandemiljøet, og det formodes foreløbigt, at der var tale om et internt opgør i et kriminelt miljø.

Sigtelsen beskriver, hvordan offeret om aftenen 7. august befandt sig på et værelse på et hotel på Amager. Her fik han ved 23-tiden et opkald, hvor man ved hjælp af trusler tvang ham ned på hotellets p-plads.

Hvis ikke han makkede ret, ville det gå ham skidt, lød truslerne.

Nede på p-pladsen ventede tre gerningsmænd på ham i en kassevogn, som han blev tvunget ind i. Bilen satte i gear og kørte mod en boldbane ved Søndemarkskole på Frederiksberg, og under køreturen blev offeret slået og sparket, lyder det i sigtelsen.

Fremme ved boldbanen blev manden tvunget ud af bilen, hvorefter han fik flere tæsk. I sigtelsen lyder det endvidere, at gerningsmændene krævede, at offeret skulle begå kriminalitet for dem.

På et tidspunkt kom nogle tilfældigt forbipasserende forbi. Derfor tvang gerningsmændene offeret ind i bilen igen og kørte en kort tur, hvorefter man vendte tilbage til boldbanen.

Tæsket og sparket

Her blev offeret atter tvunget ud af bilen og igen udsat for slag og spark. I følge sigtelsen kulminerede overfaldet, da offeret blev tvunget til at sætte sig på en glasflaske. Dette ydmygende forløb filmede man med en mobiltelefon.

Herefter trak man ham ind i bilen igen. Man kørte til Frederiksberg Svømmehal, hvor han blev læsset ud af kassebilen.

I alt var offeret tilbageholdt i godt to timer af overfaldsmændene, fremgår det af sigtelsen.

Ud over volden og krænkelsen blev manden også frastjålet 20.000 kroner i kontanter, lyder det i sigtelsen.

De to, der blev fremstillet onsdag, blev varetægtsfængslet i foreløbigt 21 dage.