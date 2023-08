To anholdt i kæmpe narkosag

Politiet har en stærk mistanke om, at de to mænd er en del af et større organiseret kriminelt netværk

Politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har onsdag anholdt to personer, som mistænkes for at være en del af et organiseret kriminelt netværk.

Der er tale om en henholdsvis 38-årig og en 29-årig mand, som er anholdt og sigtet for indsmugling af store mængder hård narkotika.

Det oplyser NSK i en pressemeddelelse.

'En grundig og intensiv efterforskning har betydet, at vi i går kunne anholde to mænd, som vi har en stærk mistanke om er en del af et større organiseret kriminelt netværk med internationale tråde, der indsmugler omfattende mængder hård narkotika til Danmark.'

'Med anholdelserne har vi foreløbig bremset to personer, der spiller en stor rolle i netværket,' siger politiinspektør i NSK Michael Kjeldgaard.

Samarbejde med spansk politi

Den 29-årige mand blev anholdt i Odense. Under en ransagning på hans adresse blev der blandt andet fundet dyre smykker og større kontantbeløb.

Den 38-årige blev anholdt af spansk politi i nærheden af lufthavnen i Málaga.

'NSK er i kontakt med de spanske myndigheder med henblik på udlevering samt strafforfølgning af den 38-årige i Danmark.'

Begge mænd er danske og er sigtet 'for indsmugling af store mængder hård narkotika ved overtrædelse af straffelovens paragraf 191,' oplyser NSK.

Den 29-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers torsdag klokken 10.30. Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre.