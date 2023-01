To anholdt i sag om rocker-drab

Juledag blev en mand fundet dræbt i en vejkant ved Mogensstrup.

Siden da er adskillige personer blevet fængslet i sagen, og nu er yderligere to personer blevet anholdt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Polit i en pressemeddelelse.

Politikredsen har i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi anholdt de to mænd tirsdag klokken 15.30. Det oplyses ikke, hvilken rolle, politiet mener, de to skal have spillet i sagen.

Dræbt Bandidos-rocker begravet

Politifolk og teknikere i det område, hvor den 34-årige juledag blev fundet dræbt i vejkanten. Foto: Per Rasmussen

De to mænd skal fremstilles i grundlovsforhør onsdag, hvor der vil blive begæret lukkede døre.

- Anholdelserne er et resultat af vores målrettede efterforskning af drabet, og jeg er tilfreds med, at vi nu får mulighed for at stille yderligere to mistænkte for en dommer i denne alvorlige sag, udtaler politiinspektør Kim Kliver.

Rocker-efterforskning: Kokain kan være drabsmotiv

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at den dræbte var en 34-årig mand, der var prøvemedlem i Bandidos i Næstved.