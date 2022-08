To anholdt: Mistænkt for brandstiftelse

Der har lørdag været brand i to etageejendomme i Nordborg på Als. To personer er blevet anholdt og mistænkes for at have påsat brandene

13.48 rykkede Syd- og Sønderjyllands Politi ud til en brand i en etageejendom på Storegade 31 i Nordborg på Als. Blot en time senere blev endnu en brand anmeldt - denne gang i en anden etageejendom på Storegade 27.

I forbindelse med efterforskningen har politiet nu anholdt to personer, der er mistænkt for at have påsat de to brande.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse lørdag aften.

En enkelt beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, og en brandmand kom lettere til skade under slukningsarbejdet.

Brandvæsenet er stadig i gang med slukningen, og de forventes først at være færdige søndag.

Politiet oplyser, at de er massivt til stede i området, og at de vil være det hele natten. Søndag vil politikredsen være til stede i området med en mobil politistation.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen præcist, hvad de to anholdte er sigtet for. Det er heller ikke oplyst, om politiet vil forsøge at få dem varetægtsfængslet.

Ekstra Bladet følger sagen.