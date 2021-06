To anholdte efter skudepisode på Østerbro løsladt

Københavns Politi meddelte natten til onsdag, at to personer var blevet anholdt efter en skudepisode på Østerbro tirsdag aften.

De er nu blevet løsladt. Det bekræfter central efterforskningsleder hos Københavns Politi Baris Tuncer over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at de er blevet løsladt grundet manglende mistankegrundlag til varetægtsfængsling. Så vi har valgt at løslade de her to personer her til formiddag, siger han.

Han fortæller, at der ved anholdelsen var et mistankegrundlag, men at man skal have yderligere grundlag for at varetægtfængsle personerne, hvilket man har vurderet, at der ikke var.

Politiet anholdt i aftes to personer i forbindelse med skudepisoden. De er nu løsladt. Foto: Kenneth Meyer

Efterforskningen fortsætter

Hvad der gik forud for skyderiet, ved politiet endnu ikke, men den centrale efterforskningsleder fortæller, at efterforskningen pågår.

- Vi efterforsker bredt, og jeg kan ikke på nuværende tidspunkt fortælle, om det er banderelateret eller ej. Det er alt for tidligt på nuværende tidspunkt. Vi har en del efterforskningsskridt, vi skal have foretaget os i sagen. Det er der, vi er nu, fortæller han til Ekstra Bladet.

Det var en 20-årig mand, der blev ramt af skud i benet tirsdag aften, og han blev fragtet til sygehuset. Han er uden for livsfare. Skyderiet foregik på Fruebjergvej på Østerbro.

Anmeldelsen indløb klokken 20.04 tirsdag aften.