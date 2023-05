To bag tremmer - to på hospital

Tre mænd og en kvinde anholdt i narkosag, men to havnede på hospital

Tre mænd og en kvinde er blevet varetægtsfængslet, sigtet for overdragelse og narkotikasalg.

Grundlovsforhøret fandt sted lørdag i Københavns Dommervagt, hvor to af de anholdte mænd på 40 og 37 år blev fremstillet.

De blev anholdt fredag eftermiddag, og politiet fandt i et køretøj og i en lejlighed på Frederiksberg 35 gram kokain og 23 gram amfetamin. De to mænd sad side om side i dommervagten, da sigtelsen blev læst højt.

Anklageren oplyste til retten, at de to øvrige sigtede ikke kunne være til stede under grundlovsforhøret, da de er på hospitalet. Derefter begærede anklageren om dørlukning af hensyn til den videre efterforskning, og fordi politiet mener, der kan være ukendte gerningsmænd på fri fod.

Det fremkom ikke under den åbne del af retsmødet, hvad hospitalsopholdet for to af de sigtede skyldes, om det relaterer sig direkte til narkosagen. Ej heller kom det frem indledningsvist, hvordan mændene forholder sig til sigtelsen.

De to mænd blev fængslet i 24 dage. De to på hospitalet er fængslet in absentia.

