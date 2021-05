To banker modtager breve med ukendt pulver

Torsdag er Statens Serum Instituts udrykningshold sendt ud til to afdelinger af Jyske Bank i Midtjylland, som har modtaget breve med ukendt pulver

Midt- og Vestjyllands Politi er ved at undersøge sammenhængen mellem pulverbreve, som er sendt til to afdelinger af Jyske Bank i Midtjylland.

Udrykningsholdet fra Statens Serum Institut er ligeledes kaldt ud til de to banker for at undersøge indholdet.

De to afdelinger af Jyske Bank ligger i henholdsvis Holstebro og Kjellerup.

- Klokken 16 i den filial af Jyske Bank, der ligger på Store Torv i Holstebro, modtager man et brev, hvor en medarbejder åbner det og konstaterer, at der er hvidt pulver i, som de får på fingrene.

- Man lader brevet ligge i et lokale for sig selv, og den her medarbejder går så ud og får vasket hænder med det samme og isolerer sig også med det samme. Resten af personalet trækker sig væk og ringer til os, siger vagtchef Jesper Brøndum til Ekstra Bladet.

Medarbejderen har ikke efterfølgende fået det dårligt eller fået nogen som helst former for symptomer, understreger vagtchefen.

Undersøger indhold

Politiet har derefter indkaldt udrykningsholdet fra Statens Serum Institut, som skal undersøge pulveret for at konstatere, hvad det er for et stof, så man ved, hvordan man skal håndtere det.

- De har været der nu, og de har taget en prøve af det, og man har ladet det ligge, indtil man ved, hvad det er.

- Prøven er lige nu på vej til undersøgelse i København, siger vagtchefen.

- Hvornår forventer man svar?

- Vi har sendt en patrulje afsted, og så samkører vi med København, som kører det sidste stykke og afleverer den ude på Artillerivej, hvor man laver undersøgelsen derefter. Så i løbet af natten, tænker jeg.

På vej videre

Denne håndtering er foregået i banken i Holstebro, og nu er beredskabet på vej videre til en tilsvarende hændelse i Kjellerup, hvor brevet dog ikke er blevet åbnet.

- Ret hurtigt konstaterer man, at det nok er noget lignende, og derfor har man ikke åbnet det, så der er ikke nogen, der har haft det på sig, siger vagtchefen og fortæller, at brevet er ankommet 17.50, altså næsten to timer efter det første brev ankom i Holstebro.

- Hvordan er brevene ankommet?

- De er kommet med posten.

- Er der så nogen risiko for det postbud, der har fragtet brevet?

- Nej, Statens Serum Institut mener ikke, at det er farligt, så længe det er i en beholder.

Undersøger sammenhæng

- Forventer man i det hele taget, at stoffet er farligt?

- Umiddelbart ved håndteringen, så har det ikke været farligt. Og der findes nogle potente stoffer, hvor man vil reagere med det samme, hvis man får det på hænderne, og det er i hvert fald udelukket i første omgang.

Politiet er ved at undersøge, hvorvidt de to hændelser hænger sammen.

- Vi har en mistanke om, at der er en sammenhæng, men vi ved det reelt ikke endnu, før vi får undersøgt de her breve, siger vagtchef Jesper Brøndum.