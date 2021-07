To betjente angrebet med hund under anholdelse i Aalborg

To personer er anholdt for vold mod tjenestemand i Aalborg. Ifølge politiet pudsede de først en hund på to betjente, og efterfølgende blev en betjent også sparket i hovedet.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund, fortæller, at miseren startede efter en anmeldelse om butikstyveri og en knust rude på en købmandsforretning på Kastetvej i det vestlige Aalborg klokken 15.47.

- Vi sender en patrulje ned for at lede efter en kvinde og en mand i den forbindelse. Ude på Poul Buåsvej træffer en af vores patruljer dem så omkring klokken 16, siger vagtchefen.

Da patruljen henvender sig til parret, en kvinde på 42 år og en mand på 54 år fra lokalområdet, er de dog 'bestemt ikke interesserede' i at tale med politiet.

- Kvinden forsøger at gå fra stedet. Og da vi vil anholde dem, pudser de deres hund på kollegerne og får den til at bide den ene kollega flere gange i armen. Og forsøger efterfølgende at få den til at bide en anden kollega.

- Den ene sparker også en kollega i hovedet tre gange under anholdelsen, fortæller Mads Hessellund.

Yderligere en patrulje ankommer til stedet. En betjent fra den patrulje bliver spyttet i ansigtet.

- De er anholdt nu, og hunden er beslaglagt. De får lov til at sidde i detentionen til i morgen, hvor de vil blive fremstillet for en dommer, siger Mads Hessellund.

Han fortæller, at de angrebne betjente slap uden større skader.

- De har det godt. De er blevet tilset og behandlet på skadestuen og er kun kommet lettere til skade. Heldigvis for det, siger Mads Hessellund.