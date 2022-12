To betjente skadet under fangeflugt

Ved du noget om sagen, så tip os på mail her

Ikke en, men to af Kriminalforsorgens betjente kom til skade, da en 29-årig torsdag stak af fra Københavns Byret. Det bekræfter en kommunikationsmedarbejder ved Kriminalforsorgen overfor Ekstra Bladet.

Flugten udspandt sig efter, at en 29-årig mand og to andre netop var blevet dømt i en sag om gaderøveri. Ekstra Bladet erfarer, at flugten skete i forbindelse med, at manden efter domsafsigelsen, fik mulighed for at drøfte dommen med sin forsvarer.

Denne samtale fandt sted i et tilstødende rum. Her var manden kun i selskab med sin advokat, og det var angiveligt herfra, at manden så sit snit til at flygte fra retten.

På den 29-åriges hastige vej væk var det, at de to betjente kom til skade. Den ene - en kvindelig betjent - blev skubbet ned af en trappe, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger pådrog hun sig knoglebrud.

I forbindelse med sagen har en kommunikationsmedarbejder ved Kriminalforsorgen oplyst, at den pågældende betjent efterfølgende blev tilset på et sygehus, og at betjenten efter omstændighederne havde det godt.

Kommunikationsmedarbejderen henviser til sin tavshedspligt og ønsker derfor ikke bekræfte, at den kvindelige betjent fik knoglebrud.

Man ønsker derfor heller ikke oplyse, hvilke former for skader, den anden betjent eventuelt har fået i forbindelse med den 29-åriges flugt.