To betjente skudt og dræbt i Tyskland

Natten til mandag klokken 04.20 er to politibetjente skudt og dræbt i byen Ulmet, som ligger i Kursel-distriktet i Rheinland-Pfalz i det vestlige Tyskland.

Det oplyser politiet i Kaiserslautern ifølge flere tyske medier, herunder Bild.

Der er der tale om en 24-årig kvindelig betjent og en 29-årig mandlig betjent, som var på en rutinemæssig trafikkontrol i området.

Mandag morgen er der ikke mange detaljer om hændelsen.

- Vores kolleger meddelte over radioen, at de var ved at undersøge en bil. Kort tid efter meddelte de, at der var blevet affyret skud. Vi antager, at der er adskillige gerningsmænd, siger Christian Erford, der er talsmand for politiet i det vestlige Pfalz, til Bild.

Ifølge Bild formoder politiet, at der er flere gerningsmænd. Alle meldes på fri fod mandag.

Baggrunden for drabene er stadig uklar, og det vides heller ikke, i hvilken retning gerningsmændene flygtede. Man har heller intet signalement af de pågældende personer eller af flugtbilen, lyder det.

Ekstra Bladet følger sagen.

Opdateres ...