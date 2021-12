To biler i sammenstød: Vej spærret

Politiet opfordrer til at finde alternative ruter efter et trafikuheld onsdag eftermiddag

OPDATERET 17.15

Politiet har netop oplyst, at vejen genåbner snarest, da køretøjer er fjernet fra vejbanen.

Et færdsuheld ved Ringvej syd i retning mod Ådalen fra Herningvej er spærret som følge af et færdselsuheld onsdag eftermiddag.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj til Ekstra Bladet.

- Vi er lige landet derude, hvor to biler er kørt sammen, lyder det fra vagtchefen,

Politiet kan for nuværende ikke fortælle om omfanget af skaderne. De opfordrer bilister på ruten til at søge alternative ruter, da tidshorisonten for spærringen er ukendt.

