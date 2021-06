To børn døde i brand: Skyldtes fejl på fryser

En mor og stedfar kæmpede gentagne gange for at komme moderens 11-årige datter og fire år yngre søn til undsætning, da familiens hus på Mariagervej i Hobro blev ramt af en voldsom brand natten til 24. maj i år.

Men forgæves. Begge børn døde i den voldsomme brand.

Siden har politiets teknikere arbejdet med sagen, og de har nu fastslået den endelige brandårsag. Branden er opstået omkring en fryser.

- Vi har lokaliseret brandens arnested til omkring denne fryser, som der blev fundet fejl på – og vi betragter sagen som en dybt tragisk ulykke, fastslår lederen af efterforskningen, politikommissær Lene Madsen, fra Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politis undersøgelser i sagen er derfor afsluttet, og politiet har ingen yderligere informationer i sagen.

De to børn lå og sov i overetagen, da branden opstod. Deres mor og hendes samlever befandt sig i et soveværelse i husets underetage, og de to voksne slap begge ud i tide.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 1.36, og huset var allerede overtændt, da beredskabet med ambulancer, slukningskøretøjer, patruljevogne og en lægehelikopter nåede frem til Mariagervej.

Børnenes mor og stedfar blev efter branden kørt til behandling for røgforgiftning og brandsår på Sygehus Nord i Aalborg, men ingen af dem pådrog sig livstruende skader.

Mor og stedfar kæmpede forgæves: Børn lå og sov i overetagen