To børn reddet fra rædselslejr i Somalia: Nu er forældrene tiltalt

To somaliske børn er i al diskretion blevet reddet fra en genopdragelseslejr i Somalia af de danske myndigheder, og børnene er nu hjemme i Danmark.

Deres 54-årige forældre, der bor i Gentofte, stilles fredag for Retten i Lyngby, hvor de er tiltalt for at have sendt børnene til udlandet under forhold, der har bragt børnenes sundhed eller udvikling i alvorlig fare.

Forældrene nægter sig skyldige.

Børnene, en pige, som i dag er 17 år, og hendes 19-årige bror, skal begge vidne mod forældrene under retssagen og forklare om deres rædselsfulde ophold i Somalia.

Ifølge anklageskriftet blev drengen udsat for fysisk afstraffelse, hvor han blev slået under fødderne, og pigen overværede adskillige gange, at andre børn i genopdragelseslejren blev afstraffet.

Pigen fik slået alarm

Ekstra Bladet erfarer, at det på et tidspunkt lykkedes pigen at ringe hjem til de danske myndigheder, og Udenrigsministeriet fik sat en redningsaktion i værk. Børnene kom ud af lejren, men blev indkvarteret af familie alene i et hus, hvor en onkel holdt øje med dem, og hvor de blev holdt socialt isoleret.

Det var, ifølge tiltalen, den 54-årige far som 12. juli 2018 rejste til Somalia med børnene.

Knapt et år senere, 14. maj 2019, lykkedes det de danske myndigheder at få børnene til Danmark. De var i genopdragelseslejren frem til 19. januar 2019 og opholdt sig derefter under opsyn i familiens hus, indtil de rejste til Danmark.

Ifølge tiltalen blev børnene afskåret fra for eksempel undervisning og lægehjælp, de havde ingen retssikkerhed og fik ingen omsorg.

Senioranklager Susanne Terp Kjølhede ønsker ikke forud for retssagen at fortælle detaljer om børnenes ophold i Somalia eller om redningsaktionen, men siger, at det var ’problematisk’ at hente børnene hjem. Danmark har ingen ambassade i Somalia.

Ifølge tiltalen var forældrene tilsyneladende utilfredse med datterens opførsel, og hun blev afstraffet i flere år, inden hun og broderen blev sendt på genopdragelse i Somalia.

Når hun ikke overholdt reglerne i hjemmet eller kom for sent hjem fik hun, ifølge tiltalen, tæsk. Det skete med lussinger og knytnæveslag eller slag med en metalstang og en træstok, hvor pigen flere gange blev jagtet rundt i hjemmet, mens faderen slog hende. Hun fik blå mærker på arme og ben.

Tog foto af skaldet datter

19. maj 2018 kulminerede afstraffelsen, da datteren ikke var kommet hjem som aftalt. Faderen gav hende først en lussing og beordrede hende ud på badeværelset, hvor han mod pigens vilje barberede hendes taljelange hår af med en hårtrimmer, så hun blev helt skaldet.

Moderen overværede hårafklipningen, og bagefter tog hun et foto af sin skaldede datter.

Ifølge tiltalen deltog moderen ikke direkte i volden, men hun overværede og accepterede den stiltiende, som led i opdragelsen. Kun enkelte gange skred moderen ind mod ægtemandens vold, siger anklageskriftet.

Dommen i retssagen, der varer i tre dage, ventes på tirsdag.

Anklagemyndigheden begærer forældrene udvist.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kvinde dømt: Efterlod 15-årig i Uganda

Det er kun anden gang, at straffelovens § 215 a om ’genopdragelse’ i udlandet bliver taget i brug, når de somaliske forældre stilles for retten fredag.

Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2019, og den har en strafferamme på fire års fængsel.

En 42-årig kvinde blev 26. november idømt et års ubetinget fængsel for at efterlade en 15-årig pige, som hun var værge for, hos familie i Uganda.

Pigen, der er dansk statsborger, og opvokset i Danmark, hvor hun gik i folkeskolen, rejste med værgen til Uganda i september 2019.

Tog hendes pas

Pigen vidste ikke, at hun skulle blive i Uganda, men hun fik frataget sit pas og mobil og blev efterladt uden penge og tøj hos en familie, der ikke kunne forsørge hende, betale for hendes skolegang og som ikke kunne tale med hende.

Den 42-årige værge kom ni dage senere alene hjem, og de danske myndigheder blev opmærksomme på, at den 15-årige var efterladt i Uganda.

Efter en måneds tid fik Udenrigsministeriet, Københavns Vestegns politi og kommunen i samarbejde familien i Uganda til at sende pigen til Danmark.

Slået med ledninger

Værgen blev efterfølgende også sigtet for årelang og jævnlig mishandling af pigen, der blev slået med ledninger. Også den 42-åriges tre egne børn blev slået og nevet af deres mor.

Ved dommen blev den 42-årige straffet både for at have efterladt den 15-årige til egen skæbne i Uganda, for grov vold mod hende og for vold mod sine tre børn.

Hendes 44-årige mand fik seks måneders ubetinget fængsel og en advarsel om udvisning for passivt at have ladet den årelange mishandling af den 15-årige pige ske.

Sagen er anket både af den 42-årige kvinde og af statsadvokaten, som vil have straffen skærpet. Østre Landsret afgør ankesagen senere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kan koste fire års fængsel

Sådan lyder straffelovens § 215 a:

Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som sender sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare, eller lader sit barn tage del i et sådant udlandsophold.