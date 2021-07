To børn såret i skyderi: - Mine børn skreg og græd

To børn blev ramt, da der lørdag blev skudt i et boligområde syd for Stockholm

To små børn blev lørdag aften ramt af skud i Flemingsberg syd for Stockholm, da de var ude at lege.

Ifølge svensk politi var børnene ikke målet i skudepisoden.

Det skriver Aftonbladet, der fortæller, at børnene er fem og seks år gamle og blev kørt til hospitalet, men har ingen livstruende skader. Begge er blevet ramt benet.

Startede som skænderi

Før skudepisoden skulle flere personer have set et skænderi på en bro, hvor en person skulle have slået en anden med en pistol.

Ifølge Expressen hørte et vidne en gruppe mennesker skændes på en gangbro, hvorefter der blev råbt 'skyd ham, skyd ham'.

Herefter blev der skudt.

Den svenske anklagemyndighed fortalte søndag morgen, at ni personer er blevet anholdt mistænkt for at forårsage alvorlig legemsbeskadigelse og grov våbenkriminalitet.

Ifølge Expressens oplysninger er personerne tilknyttet den kriminelle gruppe Fleminsbergsnätverket.

De skreg og græd

Børnene, der blev ramt, var gået med faderen til naboen, og pludselig kunne man høre faderen råbe.

Det fortæller de ramte børns mor til Expressen.

- Han ville ikke fortælle, hvad der var sket, men han bad mig bare om at gå op i lejligheden og passe på vores yngste datter (parrets tredje barn red.), siger moderen.

- Jeg kiggede ud af vinduet, hvor jeg kunne se, at der kom politibiler og ambulance, så jeg løb ned. Mine børn skreg og græd. Jeg forsøgte at finde ud af, hvad der var sket, siger hun.

Hun fortæller, at hun passer på parrets yngste datter, mens faderen er på hospitalet med de to børn, der blev ramt af skud.