To briter tiltalt for at have fået udbetalt ni mia. i udbytteskat fra Danmark

To briter er blevet tiltalt for at have fået udbetalt over ni milliarder kroner i uberettiget refusion af udbytteskat fra den danske statskasse.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kendt som Bagmandspolitiet - i en pressemeddelelse.

Der er tale om en britisk statsborger, der er bosat i Dubai samt en britisk statsborger, der er bosat i Storbritannien. Det er en formodet hovedmand og hans formodede håndlanger.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at bekræfte navnene på de to. Men britiske Sanjay Shah, som bor i Dubai og tidligere er tidligere udpeget som hovedmanden.

I udbyttesagen er der i alt blevet svindlet for 12,7 milliarder kroner. Selv om der er rejst tiltale mod to personer for svindel og forsøg på svindel for 9,6 milliarder kroner, fortsætter efterforskningen derfor, oplyser Bagmandspolitiet.

Sanjay Shah har tidligere nægtet sig skyldig. Han mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.

- Jeg ville gøre det hele igen, har han tidligere sagt til Børsen.

Han fortalte også, at han gerne ville møde op til en straffesag i Danmark.

- Og jeg ved, at det værste, der kan ske, er, at jeg bliver smidt i fængsel i tre år, sagde han.

Tiltalen er dog rejst efter en paragraf om groft bedrageri, hvor strafferammen kan forhøjes til 12 års fængsel. Det betyder ikke, at anklagemyndigheden nødvendigvis vil gå efter så hård en straf.

I nyere tid har de hårdeste domme i Danmark for økonomisk kriminalitet været på syv års fængsel.

Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for Søik, afviser at svare på, om de vil kræve de to mænd anholdt for at sikre, at de møder til retssagen.

- Vi er selvfølgelig ikke så blåøjede, at vi tror, at nogen af sig selv vil møde op i Danmark til en retssag, hvor de risikerer mange års fængsel, siger han og tilføjer:

- Derfor vil vi selvfølgelig også arbejde med alle de muligheder, vi har for at sikre, at de tiltalte bliver stillet for en dommer i Danmark. Lige præcis hvad det er for et arbejde, vi skal til at udføre, kan jeg ikke komme ind på i dag.

De to mænd mistænkes for på vegne af en række investorer og selskaber via et veltilrettelagt og organiseret svindelnummer at have indsendt mere end 3000 ansøgninger for at få udbetalt mere end ni milliarder kroner i uberettiget refusion af udbytteskat.

Bagmandspolitiet har undersøgt komplicerede internationale selskabskonstruktioner og mener, at der er tale om et setup med 24 malaysiske selskaber og 224 amerikanske pensionsplaner.

Derudover er mere end 70 selskaber, som blandt andet er etableret på de Britiske Jomfruøer, Cayman Islands, i De Forenede Arabiske Emirater og i Storbritannien, indgået i transaktionerne.

Bagmandspolitiet har foreløbig beslaglagt værdier i hele udbyttesagen for omkring tre milliarder kroner hos forskellige personer og selskaber i en række forskellige efterforskningsspor.

Det gælder blandt andet det spor, hvor der nu er rejst tiltale mod to personer.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår sagen skal for retten.