To brødre er i Sverige blevet dømt for grov spionage

To brødre er dømt for grov spionage mod Sverige for Rusland. Den ældste er ifølge TT dømt til livsvarigt fængsel, mens den yngste får ni år og ti måneder.

Brødrene, som er 42 og 35 år, er dømt for at have arbejdet for den russiske efterretningstjeneste GRU i omkring ti år.

Den ældste af brødrene har med en baggrund i Säpo og i den militære efterretnings- og sikkerhedstjeneste Must ifølge anklagerne haft mulighed for at sælge hemmeligt stemplede oplysninger videre.

Den yngste skal have stået for kontakterne til GRU.

De to brødre blev anholdt i efteråret 2021 og har været varetægtsfængslet siden. De nægter sig skyldige.