To brødre er i Sverige dømt for grov spionage for Rusland

To brødre er torsdag dømt for grov spionage mod Sverige for Rusland. Den ældste er ifølge TT dømt til livsvarigt fængsel, mens den yngste får ni år og ti måneder.

Brødrene, som er 42 og 35 år, er dømt for at have arbejdet for den russiske efterretningstjeneste GRU i omkring ti år.

Den ældste af brødrene, den 42-årige Peyman Kia, har med en baggrund i efterretningstjenesten Säpo og i den militære efterretnings- og sikkerhedstjeneste Must ifølge anklagerne haft mulighed for at sælge hemmeligt stemplede oplysninger videre.

Den yngste bro, Payam Kia, skal have stået for kontakterne til GRU.

De to brødre, som er fra Uppsala, blev anholdt og fængslet i efteråret 2021. De nægter sig skyldige.

Svenske medier siger, at der er tale om den største spionsag i Sverige i nyere tid.

Den 41-årige blev anholdt ved en politiaktion i Uppsala den 20. september 2021.

To måneder senere fulgte anholdelsen af den yngre bror.

Brødrene blev varetægtsfængslet, mens de svenske myndigheder efterforskede sagen, der var langt mere omfattende end først antaget.

Over flere måneder afviste de gang på gang ethvert kendskab til de anklager, som de blev konfronteret med.

Brødrene har iranske rødder, hvilket får myndighederne til at antage, at de solgte hemmelige oplysninger til Iran. Men i november 2022 blev det offentliggjort, at det handlede om spionage for Rusland og efterretningstjenesten GRU.

Under efterforskningen stod det klar, at Säpo havde mistanke om en muldvarp i tjenestens egne rækker flere år tidligere, og at den ældre bror havde været under mistanke siden 2017. Spionagen skal være begyndt i 2011.

Mandens telefon blev aflyttet gennem flere år, og hans arbejdsplads blev ransaget sommetider om natten. Gang på gang blev familiens bankkonti gennemsøgt, forseglede breve gennemlæst og usb-stik kopieret.

Det er fra usa-stik og beslaglagte harddiske, at en stor del af bevismaterialet stammer. Det er også bevist, at brødrene håndterede store pengesummer hemmeligt.

Retssagen mod dem blev indledt den 25. november i den sikrede sal i Stockholms tingsrätt. Langt de fleste retsmøder er foregået for lukkede døre.

Anklager Mats Ljungqvist har tidligere sagt, at brødrene kredsede omkring 'det absolut mest hemmelige materiale, der findes'.

Forsvaret har under sagen sagt, at de store pengesummer kunne være store spilgevinster fra Las Vegas.