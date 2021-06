To døde efter skole-kollaps

To mennesker er døde i den belgiske havneby Antwerpen, hvor taget på en skolebygning, der er under opførelse, kollapsede.

Ni er blevet kvæstet, heraf otte alvorligt.

Fire mennesker er savnet, og det er muligt, at de er i live, men er fastklemt i den sammenstyrtede bygning.

Det oplyser redningsmandskab til det belgiske nyhedsbureau Belga.

Ulykken skete fredag, hvor liget af en mand blev hentet ud af murbrokkerne.

Lørdag morgen er endnu et dødsoffer bjærget.

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger om de omkomne. Men både de dræbte, sårede og savnede menes at være byggearbejdere.

Redningsmandskab med hunde har natten igennem ledt efter overlevende. Arbejdet fortsætter lørdag i den sammenstyrtede bygning.

Flere gange har hundene markeret, at de har fået færten af et menneske under murbrokkerne. Men hver gang har det været et sted, hvor redningsmandskabet ikke på nuværende tidspunkt kan komme ind, rapporterer mediet RTBF.

Eftersøgningen ventes at vare hele lørdagen og muligvis også længere.

Det er endnu ikke klart, hvad der fik taget på bygningen til at kollapse.

Det byggefirma, der står bag byggeriet af skolen i Antwerpen, siger lørdag, at det endnu er for tidligt at sige noget om årsagen til ulykken.