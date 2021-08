To dømt i kæmpe narkosag: - En usædvanlig sag

To mænd er idømt lange straffe for amfetaminproduktion

- Det er en ret usædvanlig sag. Jeg kan ikke mindes, at vi før har set så store mængder beslaglagt her i Nordjylland, konstaterer anklager Kim Kristensen.

Sagen handler om en amfetaminfabrik i Dronninglund, og de to tiltalte Ricki Riise Kyndesen og Kim Ole Sørensen blev onsdag idømt henholdsvis 16 og 14 års fængsel i Retten i Hjørring for fremstilling og besiddelse af omkring 56 kilo amfetaminsulfat og 20 milliliter væske indeholdende amfetamin 9. september sidste år.

Begge havde dog reststraffe på bankbogen fra tidligere narkodomme, der blev udløst i dommen.

Ifølge nordjyske.dk manglede Ricki Riise Kyndesen at afsone knap fire et halvt år af en dom på ni års fængsel for 14 kilo amfetamin fra Spanien, mens Kim Ole Sørensen fik udløst et års reststraf for besiddelse af tre kilo amfetamin.

Dommene flugtede med anklagerens påstand om 16 års fængsel til 32-årige Ricki Riise Kyndesen og 14-15 års fængsel til 47-årige Kim Ole Sørensen.

Ricki Riise Kyndesen nægtede sig skyldig og har forklaret, at han godt nok var på ejendommen på gerningsaftenen, men ikke havde noget med amfetaminproduktionen at gøre. Han ankede dommen på stedet.

Kim Ole Sørensen erkendte, at han havde fremstillet amfetamin, men kun mente, at det ville blive til 20 kilo. Han tog betænkningstid i forhold til anke.

En speciel detalje i sagen er, at en del af beviserne stammer fra den ene tiltaltes egen video-overvågning, hvor man kan se, at de to mænd står ved en balje med narkotika.

- Så beviserne var lagt frem på et sølvfad, siger Kim Kristensen til Ekstra Bladet.

Det fremgår af anklageskriftet, at de tiltalte i løbet af aftenen i forening fremstillede omkring 55,8 kilo amfetaminsulfat om aftenen på adressen i Dronninglund.

Ricki Riise Kyndesen blev samme aften standset i en personbil nær Hjallerup omkring klokken 21.20, hvor han var i besiddelse af yderligere omkring 40,7 gram amfetaminsulfat, mens Kim Ole Sørensen blev fundet i besiddelse af yderligere cirka 107 gram amfetaminsulfat, da han blev anholdt på adressen klokken 21.43.