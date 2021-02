To dømt: Svindlede med NemID for 13 millioner kroner

En 16-årig dreng og en 21-årig mand er begge idømt fængselsstraffe for omfattende millionsvindel med NemID.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Den her type kriminalitet er særdeles indgribende over for de borgere, det er gået ud over, siger Mette Fladkjær, anklager ved Særlig Efterforskning Vest.

De to mænd har har begået svindlen fra januar 2020 til juni 2020.

I perioden har de skaffet sig adgang til tilfældige brugeres login til NemID og nøglekort og herefter misbrugt brugernes bankkonti.

To et halvt og tre års fængsel

Den 16-årige er blevet idømt to år og seks måneders fængsel, mens den 21-årige er idømt tre års fængsel.

De erkendte blandt andet at have stået bag samlet set 61 tilfælde af databedrageri for i alt 13 millioner kroner.

- Udover pengene så har svindelnummeret undergravet tilliden til NemID. Så jeg er tilfreds med, at retten har udmålt langvarige frihedsstraffe til begge tiltalte, fortæller Mette Fladkjær.

En større gruppe af kriminelle

18. juni 2020 var der en større, koordineret politiaktion i forbindelse med efterforskningen.

Under politiaktionen blev i alt 11 mænd anholdt, hvoraf kun to har fået en dom indtil videre.

Sagerne mod de øvrige ni mænd har ikke været for retten endnu.

